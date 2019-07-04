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10 metrelik ağaç 2 lokantanın üzerine devrildi, bir dairenin camını kırdı 

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 21:42 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ta, kökü çürüyen 10 metrelik akasya ağacı, bir binanın girişindeki iki lokantanın üzerine devrildi.

10 metrelik ağaç 2 lokantanın üzerine devrildi, bir dairenin camını kırdı 

Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞ'ta, kökü çürüyen 10 metrelik akasya ağacı, bir binanın girişindeki iki lokantanın üzerine devrildi. Binanın 2'nci katındaki bir dairenin penceresine de zarar veren ağaç, elektrikli testereyle kesilerek kaldırıldı.
Olay, Muradiye Mahallesi Nüzhetiye Caddesi'nde, saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerinde bulunan akasya ağacının çevresindeki toprağın kalktığını fark eden vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi.
Yaklaşık 50 yaşında olduğu iddia edilen ağaç, ekipler gelmeden, kökünden kırılarak devrildi. Bir binanın girişindeki iki lokantanın üzerine düşen ağaç, 2'nci kattaki bir dairenin de penceresine zarar verdi. Ağaç düşerken lokantalardan birinde oturan müşteriler ve çalışanlar kaçarak kendilerini kurtardı.
Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevreyi güvenlik şeridiyle kapatarak önlem aldı. Kökünün çürüdüğü belirlenen ağaç, elektrikli testereyle kesilerek kaldırıldı.
Ağacın devrilme anına tanıklık eden esnaf Numan Karaoğlu, "Arkadaşla oturuyorduk. Ben devamlı burada, dükkanın önünde oturduğum için toprağın kalktığını gördüm. Yandaki dükkan sahibini yetkililere haber verin diye uyardım. 1 - 1.5 saat sonra kendi kendine devrildi. Daha önce de belirtileri vardı. Daha önce de kökünün bulunduğu alandaki taşlar da kalkmıştı. Sabahleyin de köşesi kalkmıştı. Toprağın 5-10 santimetre kalktığını gördüm. Hemen belediyeyi aradık. Tabii onların da yapacak bir şeyi yok. Daha önceden Büyükşehir Belediyesini aramıştık. Büyükşehir Belediyesi 'Beşiktaş Belediyesini arayın' dedi. Beşiktaş Belediyesi de 'Büyükşehir Belediyesini arayın' dedi. Herhangi bir sonuç alamadık. Yandaki lokantada 2 müşteri vardı. Ağaç devrilirken onlar da, ben de kaçtım" dedi.

10 metrelik ağaç 2 lokantanın üzerine devrildi, bir dairenin camını kırdı 10 metrelik ağaç 2 lokantanın üzerine devrildi, bir dairenin camını kırdı 10 metrelik ağaç 2 lokantanın üzerine devrildi, bir dairenin camını kırdı 10 metrelik ağaç 2 lokantanın üzerine devrildi, bir dairenin camını kırdı

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