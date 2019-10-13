10 metrelik kuyuya düşen 6 yaşındaki Muhammet, kurtarıldı

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde oyun oynarken 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen Muhammet Bozkurt (6), sağ kurtarıldı. Muhammet, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, Karahüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Bozkurt, arkadaşlarıyla oyun oynarken, üzerinin bir kısmı açık olan su kuyusuna düştü. Arkadaşları, hemen Muhammet'in ailesine haber verdi. Ailenin ihbarı üzerine de olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, içinde az miktarda su bulunan yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya girerek beline ip bağladıkları Muhammet'i yukarı çıkardı.

Hazır bekleyen ambulansla kontrol amaçlı Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürülen Muhammet Bozkurt'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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