HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 10 metrelik kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

10 metrelik kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

14.02.2021 14:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen sokak köpeği, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı.Dün bir köpeğin sürekli havlaması üzerine harekete geçen mahalle sakinleri, sesin kuyudan geldiğini görünce hemen 112’yi arayarak itfaiyeye bilgi verdi.

Antalya’da 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen sokak köpeği, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı.
Dün bir köpeğin sürekli havlaması üzerine harekete geçen mahalle sakinleri, sesin kuyudan geldiğini görünce hemen 112’yi arayarak itfaiyeye bilgi verdi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye birimine bağlı kurtarma ekibi, 10 metreden fazla derinliği bulunan su kuyusundaki köpeği kuyudan çıkardı. Köpeğin kuyuda yorgun düştüğü ve soğuktan titrediği gözlendi.

"Kuyu kapatılsın"
Kuyunun geçmiş yıllarda arazi sulamak amacıyla açılmış olabileceğini, günümüzde hiçbir işlevi olmadığını belirten mahalle sakinlerinden Serkan Özkurt, “Ben 10 yıldır kuyuya 5 metre mesafedeki sitede oturuyorum. Bu kuyu gerek insanlar gerekse hayvanlar için büyük tehlike oluşturuyor. Buraya düşen bir köpek değil, oyun oynayan bir çocuk da olabilirdi. Hemen yanı başında her gün mahallenin çocukları oynuyor. Kuyunun üzerinde çürümüş bir saç bulunmakta etrafı da çalı ve otlarla kapalı durumdadır. Bundan dolayı kuyunun fark edilmesi çok zor. Burada oturan arkadaşlarımızın büyük bölümü bu kuyunun varlığından haberdar değildir. Belediye ekipleri bu kuyuyu sinek oluşmaması için zaman zaman ilaçlıyor. Kuyunun birileri düşüp ölmeden kapatılmasını istiyoruz” dedi.

"Köpeğimle her gün buradan geçiyorum"
Köpeğiyle gezmeye çıkan bir başka mahalle sakini de, sürekli köpeğiyle buraya geldiğini, bazen akşam hava karardıktan sonra da geldiklerini belirterek, “Ben yıllardır bu mahallede oturmama ve köpeğimle buraya kadar gelmeme rağmen kuyu olduğunu bilmiyordum. Hem kendim hem de köpeğim büyük tehlike atlatmışız. Yetkililerden çözüm bekliyoruz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanede öğrendi! Koronaya yakalandı, hayatı kurtuldu Hastanede öğrendi! Koronaya yakalandı, hayatı kurtuldu
Soylu'dan net mesaj: Tek bir terörist kalmayana kadar...Soylu'dan net mesaj: Tek bir terörist kalmayana kadar...
Tesbih namazı kaç rekattır? Nasıl kılınır? Tesbih namazı faziletiTesbih namazı kaç rekattır? Nasıl kılınır? Tesbih namazı fazileti
1/

En Çok Okunan Haberler

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

İlginç anlar: Bakın neden yasak vakti dışarı çıkmış

İlginç anlar: Bakın neden yasak vakti dışarı çıkmış

Beklenen kar başladı: Saatlerdir aralıksız yağıyor

Beklenen kar başladı: Saatlerdir aralıksız yağıyor

Kahreden haberi Bakan Akar duyurdu! 13 sivil şehit edildi

Kahreden haberi Bakan Akar duyurdu! 13 sivil şehit edildi

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

Koronavirüse yakalandı, hayatı kurtuldu

Koronavirüse yakalandı, hayatı kurtuldu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Diğer Haberler

Sevgililer gününde koca dehşeti! Karısını dövüp bıçakladı, eve kilitledi

Sevgililer gününde koca dehşeti! Dövdü, bıçakladı, eve kilitledi

Son dakika! Gara'da PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Canlı yayında tehdit edildiğini söyleyen kadın için polis seferber oldu

Ağlayarak yardım istemişti: Valilikten açıklama

Bakan Soylu: Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek

Soylu'dan net mesaj: Tek bir terörist kalmayana kadar...

Şırnak’ta trafik kazası: 1 polis hayatını kaybetti

Polis memuru hayatını kaybetti

Hüseyin Topbaş: Korona değil organ yetmezliğinden vefat etti

Topbaş'ın ölüm nedeniyle ilgili açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.