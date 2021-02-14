10 metrelik kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Antalya’da 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen sokak köpeği, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı.

Dün bir köpeğin sürekli havlaması üzerine harekete geçen mahalle sakinleri, sesin kuyudan geldiğini görünce hemen 112’yi arayarak itfaiyeye bilgi verdi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye birimine bağlı kurtarma ekibi, 10 metreden fazla derinliği bulunan su kuyusundaki köpeği kuyudan çıkardı. Köpeğin kuyuda yorgun düştüğü ve soğuktan titrediği gözlendi.

"Kuyu kapatılsın"

Kuyunun geçmiş yıllarda arazi sulamak amacıyla açılmış olabileceğini, günümüzde hiçbir işlevi olmadığını belirten mahalle sakinlerinden Serkan Özkurt, “Ben 10 yıldır kuyuya 5 metre mesafedeki sitede oturuyorum. Bu kuyu gerek insanlar gerekse hayvanlar için büyük tehlike oluşturuyor. Buraya düşen bir köpek değil, oyun oynayan bir çocuk da olabilirdi. Hemen yanı başında her gün mahallenin çocukları oynuyor. Kuyunun üzerinde çürümüş bir saç bulunmakta etrafı da çalı ve otlarla kapalı durumdadır. Bundan dolayı kuyunun fark edilmesi çok zor. Burada oturan arkadaşlarımızın büyük bölümü bu kuyunun varlığından haberdar değildir. Belediye ekipleri bu kuyuyu sinek oluşmaması için zaman zaman ilaçlıyor. Kuyunun birileri düşüp ölmeden kapatılmasını istiyoruz” dedi.

"Köpeğimle her gün buradan geçiyorum"

Köpeğiyle gezmeye çıkan bir başka mahalle sakini de, sürekli köpeğiyle buraya geldiğini, bazen akşam hava karardıktan sonra da geldiklerini belirterek, “Ben yıllardır bu mahallede oturmama ve köpeğimle buraya kadar gelmeme rağmen kuyu olduğunu bilmiyordum. Hem kendim hem de köpeğim büyük tehlike atlatmışız. Yetkililerden çözüm bekliyoruz” diye konuştu.

