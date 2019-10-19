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10 metrelik yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2019 21:57 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde kaynak yaparken 10 metrelik yükseklikten beton zemine düşen işçi hayatını kaybetti.İddiaya göre, Gürpınar Mahallesi 7004 sokakta bulunan bir deponun çatı katında kaynak yapan Ebubekir Çetin (56), dengesini kaybederek yaklaşık 10 metrelik yükseklikten beton zemine düştü.

İzmir’in Bornova ilçesinde kaynak yaparken 10 metrelik yükseklikten beton zemine düşen işçi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Gürpınar Mahallesi 7004 sokakta bulunan bir deponun çatı katında kaynak yapan Ebubekir Çetin (56), dengesini kaybederek yaklaşık 10 metrelik yükseklikten beton zemine düştü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çetin’in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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