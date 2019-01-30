10 metreyi aşan karda köylere ulaşmaya çalışılıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 296 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor.

Muş'ta 10 metre karla mücadele

Muş'ta yoğun kar ve tipi sonucu kapanan, 9 köy ve 22 mezraya ulaşımı sağlayan Üçevler grup köy yolu yaklaşık 20 gündür açılamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Kar kalınlığının yer yer 10 metreye ulaştığı bölgede 5 iş makinesi ile çalışmalarına devam eden ekipler, 2-3 gün içerisinde bu yolları açmayı hedefliyor.

Ekipler sertleşen karı önce kepçeler yardımıyla dağıtıyor, ardından rotatif (kar savurma aracı) aracıyla yoldan temizliyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk, Üçevler bölgesi olarak tabir ettikleri Derecek, Ağıllı, Ekindüzü, Arıköy ve Cevizli grup köy yolunun yaklaşık 20 gündür kapalı olduğunu söyledi.

Bu sene bölgede tipinin de etkili olduğunu vurgulayan Şentürk, şöyle konuştu:

"Bu nedenle kar kalınlığı 10 metreye kadar çıktı. Ekiplerimiz bölgede 2 rotatif, kato ve 2 kepçe ile çalışıyor. Kar yüksekliğine kepçe ulaşamadığı için bölgeye kato gönderdik.

Üçevler grup köy yolunu 2-3 gün içinde açmayı hedefliyoruz. Şehir merkezinde çok fazla olmasa da yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkileyecek derecede kar yağışı oluyor."

Üçevler grup köy yolunu 2-3 gün içinde açmayı hedefliyoruz. Şehir merkezinde çok fazla olmasa da yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkileyecek derecede kar yağışı oluyor."

Hakkari'de il merkezinde 5 köy ve 11 mezranın, Yüksekova ilçesinde 6 köy ve 20 mezranın yolu kapandı.