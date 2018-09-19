10 milyon elektrikli otomobil üretecek!

Alman otomotiv devinin e-hareketlilik sorumlusu Thomas Ulbrich, Pazartesi günü Dresden’de bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, markanın elektrikli otomobillerdeki seri üretiminin gelecek yılın sonunda Volkswagen ID modeli ile başlayacağı belirten Ulbrich “İlk dalgada Volkswagen Group’a ait MEB platformuna dayanan 10 milyon elektrikli otomobil gelecek” dedi.

2022 yılına kadar bünyesinde faaliyet gösteren dört farklı marka ile birlikte 27 model üretmeyi planlayan Volkswagen, adeta e-hareketlilik seferberliği ilan etti.

Üç yıl önce patlak veren dieselgate skandalı ile zor günler geçiren Alman otomotiv devi sarsıldı ancak yıkılmadı. Şirket bu süreçte zaman zaman tahtını Toyota’ya kaptırsa da geçtiğimiz yıl sattığı 10.7 milyon araba ile dünyanın en büyük otomobil üreticisi konumuna yükseldi. Şimdilerde ise yeşil ulaşıma öncülük ediyor. VW Group, yaptığı atılımlar ile bu alandaki liderlik iddiasını net bir şekilde ortaya koydu.

Öte yandan Pazartesi günü yaptığı sunumda VW ID serisi elektrikli otomobillerin ve MEB platformunun şirket için bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Thomas Ulbrich, “Volkswagen tarihinde Beetle’dan Golf’e geçişte olduğu gibi benzer bir teknolojik dönüm noktası yaşanıyor. Bu önemli bir proje” şeklinde açıklamada bulundu.

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