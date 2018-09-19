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10 milyon elektrikli otomobil üretecek!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.09.2018 09:06 | Son Güncelleme

Alman otomotiv devi Volkswagen Group, büyük elektrifikasyon planının ilk ayağını açıkladı. 2022 yılına kadar dünya çapında 10 milyon elektrikli otomobil üreteceğini açıklayan şirket bu konudaki iddiasını açıkça ortaya koydu. İşte detaylar.

10 milyon elektrikli otomobil üretecek!

Alman otomotiv devinin e-hareketlilik sorumlusu Thomas Ulbrich, Pazartesi günü Dresden’de bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, markanın elektrikli otomobillerdeki seri üretiminin gelecek yılın sonunda Volkswagen ID modeli ile başlayacağı belirten Ulbrich “İlk dalgada Volkswagen Group’a ait MEB platformuna dayanan 10 milyon elektrikli otomobil gelecek” dedi.

2022 yılına kadar bünyesinde faaliyet gösteren dört farklı marka ile birlikte 27 model üretmeyi planlayan Volkswagen, adeta e-hareketlilik seferberliği ilan etti.

Üç yıl önce patlak veren dieselgate skandalı ile zor günler geçiren Alman otomotiv devi sarsıldı ancak yıkılmadı. Şirket bu süreçte  zaman zaman tahtını Toyota’ya kaptırsa da geçtiğimiz yıl sattığı 10.7 milyon araba ile dünyanın en büyük otomobil üreticisi konumuna yükseldi. Şimdilerde ise yeşil ulaşıma öncülük ediyor. VW Group, yaptığı atılımlar ile bu alandaki liderlik iddiasını net bir şekilde ortaya koydu.

Öte yandan Pazartesi günü yaptığı sunumda VW ID serisi elektrikli otomobillerin ve MEB platformunun şirket için bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Thomas Ulbrich, “Volkswagen tarihinde Beetle’dan Golf’e geçişte olduğu gibi benzer bir teknolojik dönüm noktası yaşanıyor. Bu önemli bir proje” şeklinde açıklamada bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Volkswagen Almanya otomotiv

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