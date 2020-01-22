'10 milyon fidan kurudu' iddiasına Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı '10 milyon fidan kurudu' iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Bugün itibarı ile dikilen 11 milyonu aşkın fidan yüzde 95 oranında tutmuş ve sağlıklı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir." denildi ve fidanların son halini gösteren fotoğraflara yer verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda dikilen fidanlar yine Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından izlenmektedir. Bugün itibarı ile dikilen 11 milyonu aşkın fidan yüzde 95 oranında tutmuş ve sağlıklı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir. — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) January 22, 2020

Açıklamada şöyle denildi:



"Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada, 11 Kasım 2019’da gerçekleştirdiğimiz Geleceğe Nefes Seferberliği kapsamında, Türkiye genelinde dikilen 11 milyonu aşkın fidanla ilgili kamuoyunu yanıltıcı içerikte bilgiler paylaşılmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda dikilen fidanlar yine Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından izlenmektedir. Bugün itibarı ile dikilen 11 milyonu aşkın fidan yüzde 95 oranında tutmuş ve sağlıklı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir."

ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA DİKİLMİŞTİ



11 milyon fidan, 11 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dikilmişti.



