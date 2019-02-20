10 Milyon Kişinin Kıtlık Yaşadığı Yemen’de Ateşkes Çabaları Ne Durumda?

Stockholm ateşkes anlaşmasını önemli bir atılım olarak nitelendiren Griffiths, Yemen halkına barışla ilgili bir şeyin gerçekten yaşandığını gösteren büyük bir değişim olduğunu söyledi. Barış anlaşması sonrasında ülkede düşmanlıkların belirgin bir şekilde azaldığını belirten Griffiths, her iki tarafında yeniden yerleşimler için çeşitli detaylar konusunda uzlaştığını belirterek, “Her iki tarafa da İsveç’te şimdiki Yemen için ümit veren sözlerini tutup, ateşkes anlaşmasını uyguladıkları için minnettarım” dedi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffihs, “Şimdi bu çatışmayı sona erdirmek için politik bir çözüm bulmaya odaklanmanın zamanı geldi. Yemen’de bu yönde bir ivme kaydedildi. Yemen’de gelinen son durum tarafların sözleri somut ilerlemeye dönüşme konusundaki taahhütlerini yerine getirebildiklerini gösteriyor. Taraflar arasındaki güven giderek güçleniyor. Anlaşmanın uygulamaya geçmesiyle artık bir savaş mantığından barış mantığına geçme fırsatına sahibiz. Artık kendimizi politik bir çözüm bulma konusuna odaklama zorunluluğumuz var. Gelecek hakkında konuşmaya başlamamız gerekiyor” dedi.

Griffihs, Yemen’de yeniden yerleşim planının ilk adımının Saleef ve Ras Isa limanlarında, ikinci adımın ise kıtlık içerisinde yaşayan Yemenliler için insani yaşam çizgisi olmaya devam eden Hudeyde liman kentinde atılacağını kaydetti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffihs, çatışan taraflar arasında mahkum değişimi anlaşmasıyla ilgili Yemen Hükümeti ve Husiler arasında tutuklular ve kayıp olan kişilerin serbest bırakılması, değiş tokuş edilmesi çabalarını da arttırdığını kaydetti.

“Yemen’de işler çok kötü”

BM Acil Yardım Koordinatörü Mark Lowcock, Güvenlik Konseyi’ni Yemen'e yönelik yapılan insani yardımlar konusunda bilgilendirdi. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan, Yemen’deki insani krizin “en büyük olmayı sürdürdüğü” belirtilen raporla da ilgili bilgi verdi.

Lowcock, Yemen’de 2019 yılında insani yardım ihtiyaçlarının çok daha fazla olduğunu kaydederek, “ülkedeki durum geçen seneden çok daha kötü” dedi.

Yemen’de ülke nüfusunun yüzde 80’ini oluşturan 24 milyon insanın insani yardıma muhtaç olduğunu kaydeden Lowcock, “10 milyon insan kıtlıkla karşı karşıya. 20 milyon insan güvenli gıdaya ulaşamıyor. 20 milyona yakın insana sağlık hizmeti verilemiyor.18 milyon insan temiz ve sıhhi sudan yoksun. İki milyonu çocuk olmak üzere üç milyondan fazla insan yetersiz besleniyor. 3,3 milyon kişi çatışmalar sırasında terk ettikleri evlerinden hala uzaklarda yaşıyor. Ekonomik sıkıntı büyüyor, Yemen Riyali değeri kaybediyor. Bu yüzden gıda fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Yardım kuruluşları parasız kalıyor. Kısacası, işler çok kötü.” Dedi.

“Husiler barış çabalarını engellemek için ateşkesi ihlal ediyor”

Yemen Hükümetinin BM Daimi Temsilcisi Fadhel el-Saad, güvenlik konseyi üyelerine hitaben yaptığı konuşmasında,hükümetinin ülkesinde barış ve yeni bir federal devlet inşa ederek çekilen acıyı sona erdirme yönünde bulunduğu taahhüdünü yineledi ancak barışı sağlamanın tek taraflı olmayacağını kaydetti. Husileri ateşkesi ihlal etmekle suçlayan El

