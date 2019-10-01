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10 milyon liralık arsa vurgunu tapuya takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 11:09 | Son Güncelleme

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan 10 milyon lira değerindeki 180 dönümlük arsayı sahte vekaletname kullanarak satmaya çalışan 2 kişi, Tarsus Tapu Müdürlüğü yetkililerinin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı

ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan 10 milyon lira değerindeki 180 dönümlük arsayı sahte vekaletname kullanarak satmaya çalışan 2 kişi, Tarsus Tapu Müdürlüğü yetkililerinin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus Tapu Müdürlüğüne 23 Eylül'de arsa sahibinin vekili olarak başvuran kişi, Adana'nın Yüreğir ilçesindeki yaklaşık 10 milyon lira değerindeki 180 dönümlük arsayı arkadaşına satmak istedi.

Tarsus Tapu Müdürlüğü talep üzerine, Adana'nın Yüreğir Tapu Müdürlüğünden satış için onay istedi. Satış onayının verilmesi üzerine belgeleri inceleyen Tarsus Tapu Müdürlüğü yetkilileri, Yüreğir ilçesindeki arsanın Tarsus'ta satılmak istenmesini şüpheli bularak arsa sahibine ait evraklardaki imza ve bilgileri karşılaştırdı.

Bilgilerin uymaması üzerine sahte evrak düzenlendiğini anlayan Tarsus Tapu Müdürlüğü yetkilileri, durumu Yüreğir Tapu Müdürlüğüne bildirdi. Arsa sahibi Yüreğir Tapu Müdürlüğü yetkililerine taşınmazın satılmasına dair bir onay vermediğini, satıştan bilgisinin olmadığını söyledi. Bunun üzerine satış yetkisi iptal edildi.

Evrakta sahtecilik girişimi üzerine, Tarsus Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele birimiyle irtibata geçilerek, şüphelilere randevu verildi.

Sivil polisler tarafından suçüstü yapılan 2 kişi, gözaltına alınarak haklarında soruşturma başlatıldı.

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Adana'nın Yüreğir ilçesi sahte vekaletname Tarsus Tapu Müdürlüğü

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