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  4. 10 milyon liralık nakliye dolandırıcılığı! Polis ekiplerine suçüstü yakalandılar

10 milyon liralık nakliye dolandırıcılığı! Polis ekiplerine suçüstü yakalandılar

05.12.2023 23:49 | Son Güncelleme:
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Sakarya merkezli 4 ilde polis ekiplerince, 10 milyon lira değerinde nakliye dolandırıcılığı yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli, 1 buçuk milyon liralık bir dolandırıcılık daha gerçekleştirirken suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 4’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

10 milyon liralık nakliye dolandırıcılığı! Polis ekiplerine suçüstü yakalandılar

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce ‘Nitelikli Dolandırıcılık Suçu’ çerçevesinde yürütülen teknik ve fiziki takipler doğrultusunda Sakarya, Bursa, İstanbul, Yalova illerinde 10 milyon değerinde 7 nakliye dolandırıcılığı olayında 1’i kadın toplam 8 kişi tespit edildi.

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SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Yapılan çalışmalar çerçevesinde şüpheliler, 1 buçuk milyon lira değerinde içeceği Gaziantep’e götürmeleri gerekirken Bursa ilinde kiraladıkları depoya indirdikleri esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

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4 KİŞİ TUTUKLANDI

Ekipler, çalışmaları neticesinde Balıkesir ilinde şüphelilerin dolandırıcılık suçuyla elde ettikleri yaklaşık değeri 1 milyon lira olan gıda malzemelerini de Antalya ilinde bir depoda bularak malları ait olduğu firmaya teslim etti.

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Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y. (25), M.Y. (22), E.Ş. (44) ve T.T. (23) tutuklanırken, E.K. (57), S.P. (47), Ö.Ş. (42) ve S.P. (47) adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. (İHA)

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