HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 10 milyon liralık vurgun! Korsan yazılımla kandırmışlar

10 milyon liralık vurgun! Korsan yazılımla kandırmışlar

17.05.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, vatandaşların cep telefonlarına korsan yazılım göndererek mobil bankacılık bilgilerini ele geçirip, 10 milyon liralık vurgun yapan organize suç örgütü üyesi 7 kişi tutuklandı.

10 milyon liralık vurgun! Korsan yazılımla kandırmışlar

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye genelinde 'bilişim sistemlerini kullanarak' hırsızlık suçunu işleyen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

sdfsd

Ekipler, şüphelilerin, vatandaşların cep telefonlarına korsan yazılım göndererek mobil bankacılık bilgilerini ele geçirdiği, vatandaşları telefonla arayıp, kendilerini bankadan aradıklarını belirtip, güven kazandıktan sonra şifreleri alıp, banka hesaplarından başka banka hesaplarına paraları transfer ettiklerini belirledi.

Şüphelilerin bu yöntemle 3 ayda Türkiye genelinde çok sayıda vatandaştan 10 milyon lira vurgun yaptıkları saptandı.

Polis, şüphelilere yönelik Denizli merkezli İstanbul, Mersin, Konya ve Muğla'da eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınıp, Denizli'ye getirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Baran Yasin Öztürk, Harun Dikpınar, Recep Aydın, Uğur Özdemir, Yakup Atmaz, Ali Köse ve Mustafa Özteke tutuklandı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mimar İrem Özdemir'in ölümüne neden olmuştu! 25 yıl hapis istemiMimar İrem Özdemir'in ölümüne neden olmuştu! 25 yıl hapis istemi
O ülke resmen duyurdu! "Sadece bir günlük petrol kaldı"O ülke resmen duyurdu! "Sadece bir günlük petrol kaldı"
CHP harekete geçti! Saati ve tarihiyle duyurduCHP harekete geçti! Saati ve tarihiyle duyurdu
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çok konuşulacak seçim anketi! Kılıçdaroğlu'nu geçtiler

Çok konuşulacak seçim anketi! Kılıçdaroğlu'nu geçtiler

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

30 yaş küçük nişanlısıyla tatil keyfi! Öpüşmeye doymadılar

30 yaş küçük nişanlısıyla tatil keyfi! Öpüşmeye doymadılar

Sıfır ve ikinci el araba fiyatları artacak mı?

Sıfır ve ikinci el araba fiyatları artacak mı?

Yolda karşılaştığı kardeşlere kurşun yağdırdı

Yolda karşılaştığı kardeşlere kurşun yağdırdı

Kaftancıoğlu'ndan Atatürk Havalimanı açıklaması!

Kaftancıoğlu'ndan Atatürk Havalimanı açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Adını duyan şaşırıyor, şeklini gören afallıyor!

Adını duyan şaşırıyor, şeklini gören afallıyor!

Antik Roma’nın viagrası neden kayboldu?

Antik Roma’nın viagrası neden kayboldu?

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Görenler şaştı kaldı

Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Görenler şaştı kaldı

Polislere yakalandı ama durmadı! “Dışarıda cinsel ilişki...”

Polislere yakalandı ama durmadı! “Dışarıda cinsel ilişki...”

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.