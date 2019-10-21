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10 milyon öğrenci için 'e-portfolyo' oluşturuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 14:21 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin akademik başarısının yanı sıra ilgi ve yeteneklerine ilişkin verilerin de izlenerek doğru yönlendirilmesini sağlayacak, 'e-portfolyo' projesini tüm ortaokul ve liselerde başlattı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin akademik başarısının yanı sıra ilgi ve yeteneklerine ilişkin verilerin de izlenerek doğru yönlendirilmesini sağlayacak, 'e-portfolyo' projesini tüm ortaokul ve liselerde başlattı. Bakan Ziya Selçuk, "Çocuklarımızın izlenmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi, yönlendirilmesi amacıyla her çocuğumuz, her öğrencimiz için bir e-portfolyo oluşturduk" dedi.
2023 Eğitim Vizyonu'nun en önemli hedeflerinden olan 'e-portfolyo' projesinin tanıtımı Milli Eğitim Bakanlığı'nda düzenlenen törenle yapıldı. Törene Bakan Ziya Selçuk ile bakanlık yetkileri katıldı. Bakan Selçuk, bundan sonra her öğrencinin kendi yolunda yakından izleneceğini belirterek, "Biliyorum ki, bugün sadece bu salonda pek çoğumuz yolumuzu el yordamıyla bulduk. Birileri bizi ilkokuldan itibaren gözlemlese, kendimizi keşfetmemize imkan tanısa, bizi ilgi ve yeteneklerimize göre yönlendirse, tercihlerimizi, kararlarımızı elimizdeki verilere göre almamızı sağlasa bugün çoğumuz belki de başka yerlerde olurduk. Biz işte o el yordamını kaldırdık, yerine e-portfolyo uygulamasını getirdik. İstedik ki, çocuklarımız gidecekleri yeri el yordamıyla değil e-portofolyo ile bulsunlar. Çocuklarımızın kaygıdan uzak bir şekilde kendilerini tanımaları, ilgi ve yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalarının bütünsel olarak tespiti, rehberlik ve bir üst kuruma yöneltme hizmetlerinin doğru yapılması için çalışmalarımızın bir ayağı da e-portfolyodur" dedi.
'ERKEN ÇOCUKLUKTAN MEZUNİYETE KADAR İZLENECEK'
Bakan Selçuk, geçmiş yıllarda düzenlenen Milli Eğitim Şuralarında en temel amaçlardan birisi olarak öğrencilerin izlenmesi, yönlendirilmesi ve onlara rehberlik edilmesinin gösterildiğini hatırlatarak, artık bu hedefin hayata geçirildiğine işaret etti. Bakan Selçuk, "MEB olarak 2023 eğitim vizyonu kapsamında erken çocukluktan mezuniyete kadar çocuklarımızın izlenmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi, yönlendirilmesi amacıyla her çocuğumuz, her öğrencimiz için bir e-portfolyo oluşturduk. Bu hizmet çocuklarımızın eğitim yaşamları boyunca farklı alanlarda yapmış olduğu çalışmalara ulaşmamıza ve çalışmaları değerlendirmemize sürdürülebilir ve süreklilik taşıyan bir imkan tanıyacaktır" diye konuştu.
Bakan Selçuk, e-portfolyo sayesinde öğrenci ilgi ve merakının yıllara yayılan bir süreçten izlenebilecek bir duruma geldiğini vurgulayarak, "Bu da bir sonraki eğitim kademesinde yapılacak tercihlerin veriye dayalı olarak yapılmasını ve kararların bu suretle alınmasını kolaylaştırıyor. Okul ve okul dışı yaşamın entegrasyonunu ve bütünleştirilmesini de e-portfolyo vasıtasıyla sağlama imkanına kavuşacağız" şeklinde konuştu.
'ŞEFFAF VE ULAŞILABİLİR OLACAK'
E-portfolyo sisteminin şeffaf olacağının altını çizen Bakan Selçuk, şunları söyledi:
"E-okul sistemine kayıtlı her öğrencimiz e-portfolyo sistemine kayıtlı olmakla birlikte, e-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden çocuğunun portfolyosuna erişim de sağlayabilecek. Bu nedenle e-portfolyo veli ve öğrencilerimiz için oldukça şeffaf olacak ve herkes kendi portfolyosunu anlık olarak izleme fırsatına sahip olacak. Kısaca e-portfolyo öğrencilerimizin sistem içinde bugüne kadar görülmeyen, ama öğrencinin asıl kendisi olan yönlerinin de görünür hale getirildiği, bu karmaşık verilerin analiz edildiği, öğrenciyi bütünsel olarak ele almamıza imkan tanıyan ve onu geleceğe hazırlamamız için bize veri kaynağı olan bir hizmettir. Bu hizmetle öğrencilerimizi daha somut verilerle görüp onların kendi müfredatında daha isabetli kararlarla geleceğe doğru güvenle yol almasını sağlayacağız."
'10 MİLYON ÖĞRENCİ İÇİN 'E-PORTFOLYO' OLUŞTURULDU'
Proje kapsamında bütün ortaokul ve liselerde öğrenim gören yaklaşık 10 milyon öğrenci için 'e-portfolyo' oluşturuldu. Proje, pilot uygulamanın sonuçlanmasının ardından ilkokullarda da uygulamaya geçirilecek. E-portfolyo ile tüm öğrenciler, erken çocukluktan lise mezuniyetine kadar takip edilerek değerlendirilecek. Öğrencilerin, e-portfolyosundaki bilgiler ışığında ilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesi ve doğru yönlendirilmesi sağlanacak. E-portfolyoda çocuğun tüm okul yaşamında aldığı sonuçlar, elde ettiği başarılar, sosyal, sportif ve kültürel alanlarda katkılarından oluşan ürün dosyası yer alacak. Ayrıca öğrencilerin ulusal ve uluslararası projelere katılımı ile ilgili bilgiler, okuduğu kitapların adları ve sayfa sayılarının yanı sıra öğrencinin kendini tanıttığı bir bölüm de bulunacak. E-Portfolyo çalışmasıyla, öğrencinin ilgi ve merakı yıllara yayılan bir süreçle izlenirken, bir sonraki eğitim kademesinde yapılacak tercihlerin veriye dayalı yapılması sağlanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Toplantıdan görüntü
-Bakan Selçuk'un açıklaması

Haber-Kamera: Aslıhan ALTAY KARATAŞ-İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)-

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