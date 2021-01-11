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  4. 10 Milyon TL değerinde soygun yapan altın çetesi çökertildi

10 Milyon TL değerinde soygun yapan altın çetesi çökertildi

11.01.2021 10:43 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da 9 ilçede kuyumculardan 10 Milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıslar, yakalandı.

İstanbul’da 9 ilçede kuyumculardan 10 Milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıslar, yakalandı. Operasyonda ele geçirilen 5 Milyon TL değerinde altınlar mağdurlara geri verilirken, soygun anı ise, kameraya yansıdı.
Olay, 28 Temmuz 2020 tarihi ile 4 Ocak 2021 tarihleri arasında Bakırköy, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Kadıköy, Güngören, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Başakşehir ve Ümraniye ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maskeli 4 şahıs gece saatlerinde kuyumcu dükkanlarına girip 10 Milyon TL değerinde altın çalarak kayıplara karıştılar. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, şahısların önce eşkallerini daha sonra kimliklerini tespit etti. Titiz ile yapılan çalışmalar neticesinde Kimlikleri tespit edilen Nihat Ö.(30), Oğuz K.(33), Fatih Ö.(36), Cavit B.S.(21), Hayrettin Ç.(43) ve Cihan A.(38) şahıslar 5 Ocak Salı günü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan, Oğuz K, Fatih Ö, Cavit B.S ve Hayrettin Ç emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden Nihat Ö ve Cihan A serbest bırakıldı.

Altınlar geri verildi
Operasyonda ele geçirilen 5 Milyon TL değerinde ziynet eşyaları mağdurlara geri verildi. Kalan 5 Milyon TL değerinde altınlar ise, bulmak için polis ekipleri çalışmasını sürdürüyor.
10 Milyon TL’lik soygun anı kamerada
Kuyumcu dükkanın soyulduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Kuyumcu dükkanın önüne gelen 4 kişi elindeki levye ve torbalarla kepengi zorlayarak açtıktan sonra içeri giriyor. İçeri giren hırsızlar tezgah üstünde, rafta ve tezgah altında bulunan altınları dakikalar içerisinde torbaya doldurarak hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Öte yandan, bir diğer görüntüde ise, Kuyumcu dükkanın önüne bir araç geliyor, araçtan 4 şahıs inip kapıyı zorlayarak açtıktan sonra içeri giriyor. İçeri giren hırsızlar tezgah üstünde, rafta ve tezgah altında bulunan altınları dakikalar içerisinde yanında getirdikleri sepetlere doldurup hızla araca binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

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