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10 milyon TL’lik tarlası vardı elinde sadece 650 bin TL’lik borç kaldı! Duyunca dünyası karardı! Attığı o imza meğer…

23.01.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de okuma yazma bilmeyen bir kadının başına gelenler akıllara durgunluk verdi. 10 milyon TL'lik tarlası olan ve çocuklarına ev alma hayali bulunan kadının attığı bir imzayla adeta dünyası karardı. İddiaya göre kadın tuzağa düşüp vekaletname yerine senede imza attı. Şimdi 650 bin TL'lik borç yükünün altında kalan kadının, o parayı ödeyemezse tek tarlasının elinden gideceği belirtildi. Kış gününde ne yapacağını bilemeyen kadın ve ailesi arsadaki haczin kaldırılmasını istiyor.

10 milyon TL’lik tarlası vardı elinde sadece 650 bin TL’lik borç kaldı! Duyunca dünyası karardı! Attığı o imza meğer…

Vekaletname yerine senede imza attığını çok sonra öğrenen kadın, hayatının şokunu yaşadı. 10 milyon liralık tarlasının elinden gitme riski bulan kadının karşısına okuma yazma bilmediği için farkında olmadan attığı imza nedeniyle 650 bin liralık borç çıktı. Denizli'de yaşayan talihsiz kadın, tuzağa düştüğünü iddia ederken soğuk kış gününde ne yapacağını bilemez hale geldi. Kadın, tek isteğinin tarlasını satıp çocuklarına ev almak olduğunu belirtti. İşte detaylar...

"BU TARLAYI SATIP ÇOCUKLARIMA EV ALACAKTIM"

Show Haber’de yer alan habere göre, mikrofon uzatılan kadın “Ben bu tarlayı satıp çocuklarıma ev alacaktım. Bana bir avukatın yanında sözleşme diye senet imzalatmış” dedi. Kızı ise “Ev alma hayali varken dolandırıldık” ifadelerini kullandı.

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"BEN CAHİLİM TEYZEM"

Talihsiz kadın vekaletname diye bir kağıda imza attı ancak o kağıt senet çıktı. İddiaya göre dolandırıcı emlakçı, okuma yazma bilmeyen kadının adeta dünyasını kararttı. “Yani ben ne yapayım? Çaresiz kaldım.” diyen kadın, telefonda söz konusu kişilere ise “Ben size söylemedim mi orada? Ben cahilim teyzem. Şimdi bana bu kış gününde acı çektiriyorsun, ağlatıyorsun” diyerek seslendi. Ancak telefondaki kişi direkt telefonu kapattı.

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Kızı ise “Paramız yok. Nasıl ev bulacağız? Nasıl geçineceğiz? Hiçbirimiz bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

Denizli’de yaşayan Fatma Adamcı, geçimini sağlamak için yaşlı bir adama bakıcılık yapıyordu. Başına gelenleri kadın “Sonra zor duruma düştüm, beyim zaten felçli. Orada tanıdım. Yaşlı amcanın arazilerini sattı. Tarlayı satacağım diye benden sözleşme aldı.” sözleriyle anlattı.

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650 BİN LİRALIK BORÇ

55 yaşındaki kadının niyeti 7 bin dönümlük araziyi satıp çocuklarına ev almaktı. Ama farkında olmadan 450 bin liralık seneti imzalamıştı. Kadın “Okuma yazma bilmediğim için ben vekaletname vermek istedim. Senet imzalatmışlar. Ben de bilmiyordum” dedi. Kızı da “Buraya at çiftliği hayalleri varmış. Bizim de hayallerimiz var burada geçinme, burada büyüme gibi” ifadelerini kullandı.

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Talihsiz kadın faiziyle birlikte gelen 650 bin liralık borcu görünce şok geçirdi. Kadın “Bunun yüzünden 10 milyonluk arsam haczedildi.” şeklinde konuştu.

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Telefonda söz konusu kişilere “Ya yengem sen bana bir senet imzalattın. Ortaya çıkmıyorsun. Sen beni ortada bıraktın. Ben nereye gideceğim bu kış gününde?” diye sordu. Dolandırıcı olduğu iddia edilen emlakçı ise telefonda “Abla ben ne dedim? Sen avukatla gittin görüştün” cevabını verdi.

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"KIŞ GÜNÜNDE DIŞARIDA KALABİLİRİZ"

Aile, tarlalarının 8 gün sonra satılacağını öğrendiklerinde bir kez daha hayatlarının şokunu yaşadı. Kadının ve ailesinin tek isteği arsasındaki haczin kaldırılması oldu. Kadın “Hepimizin psikolojisi bozuldu” derken kızı da “Bu ayın 28’i de son günü. Hepimiz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Soğukta, kış gününde dışarıda kalabiliriz” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık arsa dolandırıcı tarla

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