“10 milyon Ukraynalı Daha Evlerini Terk Edebilir”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Ukrayna’da şiddetin devam etmesi durumunda 10 milyon Ukraynalı’nın daha evlerini terk etmek zorunda kalabileceğini söyledi. Sözcü Dujarric, uyarının Ukrayna’daki BM görevlilerinden geldiğini kaydetti.

Dujarric, “Ukrayna'da sahada bulunan meslektaşlarımız bize ülkedeki ihtiyaçların her saat arttığını bildiriyor. Ukrayna’da yerinden edilmenin ne ölçekte ve kapsamda olduğu henüz netleşmese de şiddetin sürmesi ve daha da tırmanması halinde komşu ülkelere sığınacak 4 milyon insan dahil 10 milyondan fazla insanın evlerini terk edebileceği konusunda uyarıyorlar” dedi.

“BM komşu ülkelere sığınmak isteyen Ukraynalılar’a yardım ediyor”

Sözcü Dujarric, BM İnsani Yardım Koordinatörü Osnat Lubrani’nin Ukrayna genelinde, özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve acil olarak yardıma, korunmaya ve barınmaya ihtiyaç duyan engelli insanlara desteği arttırmaya kararlı olunduğu mesajını yinelediğini belirterek, “Ukrayna’da yardımı sürdürebilmek için temel personelimizin bir kısmını Kiev dışına yerleştirdik. Çalışanlarımızın bazıları ise Ukrayna'nın başkenti Kiev’de kalmaya devam ediyor.Ukrayna'daki meslektaşlarımız, hem komşu ülkelere sığınmak isteyen Ukraynalılar’a yardım etmek hem de ülke içindeki kalanları desteklemek için personel ve malzeme seferber etti. Ukrayna'nın doğu bölgesinde de personelimiz var. İnsani yardım yürüten meslektaşlarımız, yardım operasyonlarımızı genişletmek için tüm çatışma bölgelerine güvenli ve engelsiz erişime ihtiyacımız olduğunu vurguluyor” diye konuştu.

“Farklı ülke vatandaşlarına ayrımcılık yapılıyor”

Sözcü Dujarric, Ukrayna’da yaşayan farklı ülkelerin vatandaşlarının ülkeden ayrılma çabalarındaki ayrımcılığa da dikkat çekti. Dujarric, “BM Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Antonio Vitorino, Ukrayna’dan kaçmak isteyen üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik ayrımcılık, şiddet ve yabancı düşmanlığına ilişkin doğrulanmış güvenilir raporlardan endişe duyduğunu ifade etti. Ukrayna’ya komşu ülkeler kaçan herkese, statülerine bakılmaksızın, uluslararası hukuka uygun olarak topraklara engelsiz erişim izni verilmesini sağlamaları gerektiğini vurguladı” ifadelerini kullandı.

