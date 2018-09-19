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10 milyon yıl önce yaşamış fil fosillerini çoban buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 17:37 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesi Yamula Baraj Gölü çevresindeki Çevril ve Taşan Mahallelerinde milattan 9-10 milyon yıl önce yaşadığı sanılan fillere ait kafatası ve kalça kemikleri bulundu.

10 milyon yıl önce yaşamış fil fosillerini çoban buldu

Oktay ENSARİ- Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesi Yamula Baraj Gölü çevresindeki Çevril ve Taşan Mahallelerinde milattan 9-10 milyon yıl önce yaşadığı sanılan fillere ait kafatası ve kalça kemikleri bulundu. Bir keçi çobanı tarafından bulunan fosillerle ilgili kazı çalışmalarına Hacıbektaş ve Gazi üniversitesitelerinin yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediyesi de katkıda bulundu.
Bölgede oturan ve keçi çobanlığı yapan Murat Adıyaman, geçen yıl Erkilet Mahallesi'nin Yamula Baraj Gölü kıyısındaki Çevril ve Taşan bölgelerinde çok büyük kemik kalıntıları gördü. Olayın ortaya çıkması üzerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği destekle Hacı Bektaş Üniversitesi Güzel Sanatlar Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan ve Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu tarafından bölgede 'Mega Fauna' araştırma ve kazısı başlattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi kazı çalışmalarına maddi ve araç-gereç takviyesinde bulundu.
Prof. Dr. Okşan Başoğlu, "Anadolu'da özellikle Kapadokya bölgesinde bundan 10 milyon yıl önce 'Konobledon' diye adlandırdığımız fil cinsinin fosilleri olduğunu sandığımız kalıntılarla karşılaştık. 4 dişi olan ve dişlerini kürek gibi kullanıp kazıyan bu fillerin fosillerinin olduğu anlaşılırsa Anadolu'daki ilk 'Konobledon' cinsi olduğu ortaya çıkacaktır. Eğer bir başka tür olursa da, bu dünyadaki tek örnek olacaktır. Bilimsel çalışmamız laboratuar çalışmaları ile desteklenerek bulunan fosil parçaları temizlenecek, ölçümlenecek ve gerçek ortaya çıkacak'' dedi
Hacı Bektaş Üniversitesi Güzel Sanatlar Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan ise "Günümüzde 9 milyon yıl önce fil olduğunu sandığımız bu hayvanlar tıpkı Afrika'da olduğu gibi Anadolu'da bu bölgede yaşamışlar. Şuanda bulunan fosilleri dikkatle inceliyoruz. Bu boyutta ve sağlamlıkta dünya üzerinde literatüre geçmiş başka örnekler henüz yok. Şuanda fil olduğunu sandığımız canlının kafatası ve kalça kemikleri ve yine aynı bölgede bulunan 3 toynaklı atların fosillerini inceliyoruz. Henüz incelemelerimizin başındayız. Büyükşehir Belediyesine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz'' diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise Kocasinan ilçesinde bir çobanın bulduğu fil fosillerinin Kayseri'nin bilinen yer altı zenginliklerine bir yenisini kattığını ifade etti. Çelik, "Bu bölgede keçi çobanımızın uyarısıyla gelen bilgiyi bilim adamlarımız ile değerlendiriyoruz. Dünya literatüründe ilk kez yer alacak Anadolu'da daha doğrusu Kapadokya'daki fil varlığını kanıtlayan bu fosiller değerli bilim insanlarımızın katkısıyla Bilim Merkezimizdeki laboratuar çalışmaları ile netleşecek" diye bilimsel çalışmalara verdikleri destekten söz etti.

FOTOĞRAFLI

10 milyon yıl önce yaşamış fil fosillerini çoban buldu10 milyon yıl önce yaşamış fil fosillerini çoban buldu10 milyon yıl önce yaşamış fil fosillerini çoban buldu10 milyon yıl önce yaşamış fil fosillerini çoban buldu

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