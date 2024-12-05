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"10 milyonda bir olmayacak şey bana oldu" sözleriyle yaşadığı kazayı anlattı! Rögar kapağı yerinden fırladı, otobüsün kapısını kırınca olanlar oldu...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.12.2024 12:38
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Esenyurt'ta metrobüsün çarpan rögar kapağı nedeniyle kırılan kapıdan düşerek yaralanan Emrah Aytiş, "10 milyonda bir insanın başına gelmeyecek bir şey benim başıma geldi" diyerek yaşadığı korkunç kazayı anlattı.

"10 milyonda bir olmayacak şey bana oldu" sözleriyle yaşadığı kazayı anlattı! Rögar kapağı yerinden fırladı, otobüsün kapısını kırınca olanlar oldu...

Esenyurt'ta 3 Aralık günü saat 15.00 sıralarında Saadetdere mevkiinde Beylikdüzü istikametine giden metrobüs, üzerinden geçtiği rögar kapağının yerinden çıkarak fırlaması sonucu kaza yaptı.

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HER YERİ ALÇIYA ALINDI

Araca çarpan rögar kapağı metrobüsün kapısına çarparak, kırdı. Bu sırada araç içerisinde kapıya yaslanarak yolculuk eden 2 çocuk babası 34 yaşındaki Emrah Aytiş yola düşerek yaralandı. Hastanedeki tedavisinin ardından omzu ve kolu alçıya alındıktan sonra taburcu edilen Aytiş, yaşadıklarını anlattı.

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'YERE FIRLADIM'

Kaza anını anlatan Emrah Aytiş, "Bakırköy'de metrobüse bindim, evime gidiyordum. Saat 14.30'da bindim. 15.00'da Saadetdere durağına yakın bir yerde, metrobüs seyir halindeyken rögar patladı. Alttan bir patlama oldu. Bilmiyorum artık nasıl bir şey olduğunu. Ondan sonra her iki kapı patladı. Kapı patlayınca çıktı yerinden, ben de o esnada yere fırladım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. 35-40 dakikaya yakın ambulans bekledim. Sonra ambulans beni aldı hastaneye götürdü. Aklıma gelseydi kapıda durmazdım. Orada durmazdım. İnsanın aklına gelmez daha doğrusu böyle bir şey olacağı. İnecektim, kapıya yanaştım. İnmek için biliyorsunuz metrobüs çok kalabalık, eğer kapıya gelmesen o durağı kaçırıyorsun. Başka bir durağa gidiyorsun. Ondan dolayı mecbur kapıya geldim. O an telefon da elimdeydi. Böyle büyük bir patlama olunca tutamadım kendimi. Direkt gittim zaten" dedi.

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'İNSANIN BAŞINA GELMEZ, BENİM BAŞIMA GELDİ'

Vücudunun birçok yerinde kırıklar oluştuğunu belirten Aytiş, "Evime gidecektim, orada inemedim. Belimde bir kırık şüphesi var. Kolumda ezilme var. Ayağımda da çatlak var. 10 milyonda bir insanın başına gelmeyecek bir şey benim başıma geldi. Allah kimseye yaşatmasın. İyileştiğimde şikayetçi olacağım. Metrobüs bir de çok hızlıydı" diye konuştu.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
metrobüs rögar kapağı kaza
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