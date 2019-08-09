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10 milyonluk hastane vurgununda müdür ve güvenlik amiri de tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 20:52 | Son Güncelleme

AKSARAY Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni binasına taşınması sırasında aralarında diyaliz makinelerinin de bulunduğu 10 milyon TL değerindeki malzemeyi çalıp, sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılan hastane müdürü Metin G.

10 milyonluk hastane vurgununda müdür ve güvenlik amiri de tutuklandı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni binasına taşınması sırasında aralarında diyaliz makinelerinin de bulunduğu 10 milyon TL değerindeki malzemeyi çalıp, sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılan hastane müdürü Metin G. ile güvenlik amiri Ceyhan Y. yeniden gözaltına alındı. Her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2018 yılı Ekim ayında yeni binaya taşındı. Taşınma sırasında klima, hasta yatağı, güç kaynağı, kurşun levha, bakır kablo, kalorifer tesisatı ve diyaliz makinelerinden bazıları kayboldu. Durumu fark eden hastane yönetimi, yaklaşık 10 milyon TL değerindeki kayıp malzemeleri tespit ederek, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından geçtiğimiz günlerde operasyon düzenledi. Polis, kayıp eşyaları çalıp sattıkları iddiasıyla hastane müdürü M.G.'yi, Acil Servis sorumlusu L.A.'yı, personel şube müdürü Ş.T.'yi, bilgi işlem personeli N.Y.'yi, güvenlik amiri C.Y.'yi ve güvenlik personeli Alpaslan E.'yi gözaltına aldı.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ TUTUKLANDI, DİĞERLERİ SERBEST
Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Nitelikli hırsızlık, mala zarar verme, suçu bildirmeme' suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden güvenlik görevlisi Alpaslan E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerden hastane müdürü M.G., Acil Servis sorumlusu L.A., personel şube müdürü Ş.T., bilgi işlem personeli N.Y. ve güvenlik amiri C.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SAVCILIKTAN İTİRAZ
Cumhuriyet Savcılığının yapmış olduğu itiraz üzerine hastane müdürü Metin G. ile güvenlik amiri Ceyhan Y. yeniden gözaltına alındı. Her iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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