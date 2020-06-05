'10 milyonum olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici paraları bakın ne yaptı

Geçtiğimiz haftalarda Seren Serengil ile yaşadığı polemikle gündeme gelen İrem Derici, "10 milyon liran olsa kaç günde nereye harcarsın?" sorusuna, "Don atlet koşarım. Eli yüzü düzgün bir ev alırım. Gerisiyle de yatırım yaparım. Bankaya koyarım. Onun faiziyle yaşardım. Ve bu işi bırakırdım. İnsanlar beni çok yordu çünkü" yanıtını vermişti.

Sonrasında Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın Instagram yayına konuk olan şarkıcı İrem Derici'ye bu sözleri hatırlatıldı. Derici, canlı yayında “Valla bırakırım. Hatta IBAN vereyim, o parayı yollasınlar müziği bırakayım” diyerek, hesap numarasını verdi.

Ünlü şarkıcı, yayını izleyenlerin hesabına para göndermeye başlaması üzerine yaşadığı şaşkınlığı, “Telefonum kilitlendi, para yağıyor. Bu kadar mı yük oldum?” sözleriyle dile getirdi.

Derici, önceki akşam yine yayına bağlandı ve o paraları gönderen kişilere iade ettiğini şöyle açıkladı: “Üç gün boyunca oturdum, insanların IBAN’ına para gönderdim sizin yüzünüzden!”