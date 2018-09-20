10. Muharremde olan olaylar neler? Muharrem ayı orucu nedir?

Gerçekleşen mucizelerle akıllarda yer eden Muharrem ayında ne yaşandı? Muharrem ayında neler yapmak gerekir, nasıl ibadet edilir? İşte Muharrem ayı ile ilgili tüm detaylar...

Muharrem 10'unda ne oldu? 10. Muharrem gününde ne yapılır?

1 / 30 Yıl içindeki mübarek aylar, geceler ve günler Allah ile kul arasındaki yakınlığın artması ile büyük önem taşımaktadır. İbadetlerle geçirilen bu tarihlerden biri de Muharrem ayıdır. Peki Muharrem ayında meydana gelen 10 olay nedir?

2 / 30 1. Allah, Hz. Musa'ya (a.s.) Âşura Gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür.

3 / 30 2. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi Dağının üzerine Âşura Gününde demirlemiştir. Hz. Nuh’un gemisinin 40 gün 40 gece su içinde kaldıktan sonra, tufandan kurtulup sular çekildiğinde Cudi Dağı’na oturduğu o gündür. Yine bu inanışa göre Hz. Nuh gemide kalan erzakların hepsini karıştırıp bir çorba pişirilmesini söylemiş. O günün anısına çorbanın yapımına devam edildi

4 / 30 3. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından Âşura Günü kurtulmuştur.

5 / 30 4. Hz. Âdem'in (a.s.) tevbesi Âşura Günü kabul edilmiştir. İdris Peygamber’in göğe çıkması bu günde olmuştur.

6 / 30 5. Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Âşura Günü çıkarılmıştır.

7 / 30 6. Hz. İsa (a.s.) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semâya yükseltilmiştir.

8 / 30 7. Hz. Davud'un (a.s.) tevbesi o gün kabul edilmiştir.

9 / 30 8. Hz. İbrahim'in (a.s.) ateşte yanmaktan kurtulduğu gündür. Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail de o gün doğmuştur.

10 / 30 9. Hz. Yakub'un (a.s.), oğlu Hz.Yusuf'un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır.

11 / 30 10. Hz. Eyyûb (a.s.) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur.

12 / 30 Yerlerin ve göklerin yaratıldığı gün olarak da bilinen Aşure gününün bir diğer önemi de kıyametin kopacağı gün olarak hadis-i şerifte yer almasıdır. Ayrıca Mekke'den Medine'ye hicret olayı da Muharrem ayında meydana gelmiştir.

13 / 30 AŞURE GÜNÜ NEDİR? Onuncu gün anlamına gelen “Aşure” sözcüğü Arapçada 10 anlamındaki “Aşara” sözcüğünden türemiştir. Hicrî senenin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günü Müslüman topluluklarca “Âşura Günü” olarak kabul edilmiştir.

14 / 30 Âşura gününün Allah katında ayrı bir yeri vardır. Bu günde Cenâb-ı Hakk’ın on peygamberine, on çeşit ikramda bulunarak kutsiyetini arttırdığına inanılan olaylar yaşanmıştı.

15 / 30 AŞURE GÜNÜ NELER YAPILIR? O gün, eve ufak-tefek erzak alınırsa, bir sene boyunca evde bereket olur.

16 / 30 En az on Müslümana birer selâm veya bir Müslüma-na on defa selâm verilir.

17 / 30 Fakir fukarâ sevindirilir.

18 / 30 O gün gusledenler, bir sene ufak-tefek hastalık görmezler.

19 / 30 10 defa şu duâ okunur: “Sübhânallâhi mil’el-mîzân ve müntehe’l-ılmi ve mebleğa’r-rızâ ve zinete’l-arş.”

20 / 30 Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rekat namaz kılınır. Her rek'atte 1 Fâtiha, 50 İhlâs-ı Şerîf okunur.

21 / 30 Namazdan sonra da şu salevât-ı şerîfe 100 defa okunur: “Allâhümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhın ve İbrâhîme ve Mûsâ ve Îsâ vemâ beynehüm mine’n-nebiyyîne ve’l-mürselîn. Salevâtüllâhi ve selâmühû aleyhim ecmaîn.”

22 / 30 Öğle ile ikindi arasında 4 rek'at namaz kılınır. Her rek'atte 1 Fâtiha, 50 İhlâs-ı Şerîf okunur. Namazdan sonra: 70 istiğfâr-ı şerîf, 70 salevât-ı şerîfe, 70 defa da “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyil-azîm” denilir. Sonra da ümmet-i Muhammed'in hidâyeti ve kurtuluşu için duâ edilir. (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)

23 / 30 AŞURE ORUCU NEDİR? Hz. Peygamber Medine’ye geldiğinde, Yahudilerin Aşûra günü oruç tuttuklarını gördü.

24 / 30 “Bu nedir?” diye sorduğunda. “Bu hayırlı bir gündür. Bu gün, Allah’ın İsrail oğullarını düşmanlarından kurtardığı, bu sebeple de Musa’nın oruç tuttuğu gündür” dediler.

25 / 30 Bunun üzerine Hz. Peygamber, “Ben Musa’ya sizden daha lâyığım.” buyurdu ve hem kendisi bu günde oruç tuttu, hem de başkalarına oruç tutmalarını söyledi.”

26 / 30 AŞURE GÜNÜ HAKKINDA HADİSLER Muharrem orucu ve aşure günü ile ilgili olarak bazı hadislerde şöyle buyrulmuştur:

27 / 30 “Her kim Aşure Günü’nde ailesine, ev halkına ve komşulara ikramda bulunursa, Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ihsan eder.”

28 / 30 “Kim Aşure Günü on Müslüman’a selam verirse bütün müminlere selam vermiş gibi sevap alır.”

29 / 30 “Kim bu gün bir yetimin başını okşarsa, Allah onun her kılına karşılık cennete bir derecesini yükseltir.”