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10 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye'nin günlük korona tablosu

10.04.2021 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Nisan korona tablosu araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük korona tablosunda yer alan koronavirüs (Covid-19) test sayısı, vaka sayısı ve vefat edenlerin sayısı düzenli olarak paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı'nca düzenlenen korona tablosunda vaka sayıları 55 bin'i geçmiş durumda. Peki, son dakika Covid-19 vaka sayısı kaç oldu? İşte, 10 Nisan koronavirüs tablosu...

10 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye'nin günlük korona tablosu

Sağlık Bakanlığı Covid-19 sayfasında her akşam düzenli olarak Türkiye'nin korona tablosu verileri açıklanıyor. Koronavirüs tedbirleri uygulanmaya devam ederken. 9 Nisan korona tablosuna göre vaka sayısı 55 bin 791'e ulaştı. 276 vatandaş ise koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti. Peki, 10 Nisan'da koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte, son dakika korona tablosu...

10 NİSAN KORONA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen ve her akşam paylaşılan Türkiye'nin koronavirüs tablosunda günlük test sayısı, vaka sayısı, hasta sayısı, koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı verileri yer alıyor. 10 Nisan verileri ilerleyen dakikalarda Covid-19 sayfası üzerinden paylaşılacak.

9 NİSAN KORONA TABLOSU

Son 24 saatte 305 bin 103 koronavirüs (Covid-19) testi yapıldı, 55 bin 791 kişinin testi pozitif çıkarken, 253 vatandaş koronavirüs nedeni ile vefat etti. Ağır hasta sayısı 2 bin 658 olurken, 35 bin 786 kişinin Kovid-19 tedavisi sona erdi ve iyileşenlerin sayısı 3 milyon 268 bin 678'e yükseldi.

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8 KORONAVİRÜS TABLOSU

8 Nisan'da 304 bin 492 Covid-19 koronavirüs testi yapıldı, pozitif vaka sayısı 55 bin 941'e ulaşırken, 258 vatandaş koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti. Hasta sayısı 2 bin 316'ya ulaşırken, 8 Nisan'da iyileşen sayısı 3 milyon 232 bin 892'ye yükseldi.

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7 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

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7 Nisan'da Türkiye'de son 24 saatte 302.108 koronavirüs testi yapıldı. 54.740'a ulaştı. 276 vatandaş ise koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, Edirne, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Denizli, Burdur, Manisa, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir

ORTA RİSKLİ İLLER

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Uşak

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Şırnak

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs testi

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