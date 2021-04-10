10 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye'nin günlük korona tablosu

Sağlık Bakanlığı Covid-19 sayfasında her akşam düzenli olarak Türkiye'nin korona tablosu verileri açıklanıyor. Koronavirüs tedbirleri uygulanmaya devam ederken. 9 Nisan korona tablosuna göre vaka sayısı 55 bin 791'e ulaştı. 276 vatandaş ise koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti. Peki, 10 Nisan'da koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte, son dakika korona tablosu...

10 NİSAN KORONA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen ve her akşam paylaşılan Türkiye'nin koronavirüs tablosunda günlük test sayısı, vaka sayısı, hasta sayısı, koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı verileri yer alıyor. 10 Nisan verileri ilerleyen dakikalarda Covid-19 sayfası üzerinden paylaşılacak.

9 NİSAN KORONA TABLOSU

Son 24 saatte 305 bin 103 koronavirüs (Covid-19) testi yapıldı, 55 bin 791 kişinin testi pozitif çıkarken, 253 vatandaş koronavirüs nedeni ile vefat etti. Ağır hasta sayısı 2 bin 658 olurken, 35 bin 786 kişinin Kovid-19 tedavisi sona erdi ve iyileşenlerin sayısı 3 milyon 268 bin 678'e yükseldi.