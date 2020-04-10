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10 Nisan öğle namazı saat kaçta? Cuma namazı yerine öğle namazı nasıl kılınır, kaç rakattır?

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 10:57 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan sosyal mesafeyi koruma önlemleri sürüyor bu yüzden camiler toplu namaza kapalı. Diyanet İşleri'nin belirttiği üzere Cuma namazı yerine evlerde öğle namazı kılınıyor. Peki öğle namazı nasıl kılınır, 10 Nisan öğle namazı saat kaçta? İşte il il 10 Nisan 2020 imsakiyesi ile öğle namazının kılışınışı...

10 Nisan öğle namazı saat kaçta? Cuma namazı yerine öğle namazı nasıl kılınır, kaç rakattır?

Mübarek Cuma gününde koronavirüs salgını nedeniyle camilerde cemaatle Cuma namazı kılamayacağız ama Diyanet'in de belirttiği üzere evde öğle namazı kılabiliriz. Cuma vakti okunacak ezan sonrası kılınacak öğle namazı için saatlere bakılmaya başlandı. Peki öğle namazı nasıl kılınır ve öğle namazı saat kaçta? İşte öğle namazı rehberi ve il il Cuma vakti ezan vakitleri...

ÖĞLE NAMAZI SAAT KAÇTA?

Namaz vakitlerine aşağıdaki bağlantı ile ulaşabilirsiniz. Açılan ekranda menüden bulundunuz ili seçip, o ilde saat kaçta öğle namazı kılınacağını öğrenebilirsiniz.

  • İstanbul için 20 Mart Öğle Namazı vakti: 13.10
  • Ankara için 20 Mart Öğle Namazı vakti: 12.55
  • İzmir için 20 Mart Öğle Namazı vakti: 13.18

İl il öğle namazı vakitleri için tıklayınız

ÖĞLE NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Öğle namazı vaktini Mynet'in imsakiye sayfasından öğrenebilirsiniz. Öğlen namazı 10 rekattır. 4 sünnet 4 farz ve 2 son sünnet olarak kılınır. Öncelikle sünnet kılınır. Daha sonra farz ve son sünnet kılınır.

1. Rekat

  • "Niyet ettim Allah rızası için Öğle namazının dört rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz
  • "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
  • Sübhaneke'yi okuruz
  • Euzü-besmele çekeriz
  • Fatiha Suresini okuruz
  • Kur'an'dan bir sure okuruz
  • Rüku'ya gideriz
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

  • Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
  • Besmele çekeriz
  • Fatiha Suresini okuruz
  • Kur'an'dan bir sure okuruz
  • Rüku'ya gideriz
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
  • Oturarak Ettahiyyatu okuruz

3. Rekat

  • Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
  • Besmele çekeriz
  • Fatiha Suresini okuruz
  • Kur'an'dan bir sure okuruz
  • Rüku'ya gideriz
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

4. Rekat

  • Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
  • Besmele çekeriz
  • Fatiha Suresini okuruz
  • Kur'an'dan bir sure okuruz
  • Rüku'ya gideriz
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
  • Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
  • "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

Öğle Namazının Dört Rekat Farzı

1. Rekat

  • "Niyet ettim Allah rızası için Öğle namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet ederiz
  • "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
  • Sübhaneke'yi okuruz
  • Euzü-besmele çekeriz
  • Fatiha Suresini okuruz
  • Kur'an'dan bir sure okuruz
  • Rüku'ya gideriz
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

  • Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
  • Besmele çekeriz
  • Fatiha Suresini okuruz
  • Kur'an'dan bir sure okuruz
  • Rüku'ya gideriz
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
  • Oturarak Ettahiyyatu okuruz

3. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

4. Rekat

  • Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
  • Besmele çekeriz
  • Fatiha Suresini okuruz
  • Rüku'ya gideriz
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
  • Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
  • "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

Öğle Namazının İki Rekat Son Sünneti

1. Rekat

  • "Niyet ettim Allah rızası için Öğle namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz
  • "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
  • Sübhaneke'yi okuruz
  • Euzü-besmele çekeriz
  • Fatiha Suresini okuruz
  • Kur'an'dan bir sure okuruz
  • Rüku'ya gideriz
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Suresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız


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