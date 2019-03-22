HABER

10 numara yağ deposundaki yangında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 02:25 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Karatepe ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan 10 numara yağ deposunda meydana gelen patlamada 45 yaşındaki çalışan hayatını kaybederken o anda iş yerinde bulunan 2 çocuğu ise yaralandı.Olay gece 22.30 sıralarında Karatepe Köseköy Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 10 numara yağ deposu olduğu iddia edilen iş yerinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Karatepe ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan 10 numara yağ deposunda meydana gelen patlamada 45 yaşındaki çalışan hayatını kaybederken o anda iş yerinde bulunan 2 çocuğu ise yaralandı.

Olay gece 22.30 sıralarında Karatepe Köseköy Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 10 numara yağ deposu olduğu iddia edilen iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 ortağın işlettiği depoda, yanıcı maddelerin parlamasını sonucu patlama meydana geldi. Patlama sonrasında oluşan yangında o anda iş yerinde bulunan Mesut Balande(45) alevler içinde kalarak hayatını kaybederken, oğulları Muhammet (24) ve Melik Balande(21) ise yaralandı.

Patlama sonrası hızla büyüyen alevleri gören çevredeki çalışanlar, hemen yardıma koşarak alevlerin arasından çıkan 2 genci güvenli alana aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, zaman zaman patlamaların yaşandığı iş yerindeki alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de patlama riskine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonrasında kontrol altına alınan alevler söndürülürken, yanan iş yeri içinde yapılan incelemede Mesut Balande’nin cansız bedenine ulaşıldı. Patlama ve sonrasındaki yangından yaralı olarak kurtulan 2 kardeş ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yüzlerinde ve vücutlarının bazı bölgelerinde yanıklar oluşan 2 kardeş, Yanık Ünitesinde tedavi altına alındı.

Yangında hayatını kaybeden baba Mesut Balande’nin cansız bedeni ise savcı ve polis ekiplerin incelemesi sonrasında Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 10 numara yağ deposu olduğu iddia edilen iş yerinde depolanan malzemelerin parlaması sonucu çıktığı iddia edilen patlama ve sonrasındaki yangın hakkında inceleme başlatıldı.

10 numara yağ deposundaki yangında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

10 numara yağ deposundaki yangında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

10 numara yağ deposundaki yangında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

10 numara yağ deposundaki yangında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

10 numara yağ deposundaki yangında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

10 numara yağ deposundaki yangında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

10 numara yağ deposundaki yangında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

10 numara yağ deposundaki yangında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

10 numara yağ deposundaki yangında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

10 numara yağ deposundaki yangında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

10 numara yağ deposundaki yangında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

10 numara yağ deposundaki yangında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

10 numara yağ deposundaki yangında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

10 numara yağ deposundaki yangında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

10 numara yağ deposundaki yangında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

10 numara yağ deposundaki yangında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

10 numara yağ deposundaki yangında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

10 numara yağ deposundaki yangında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

10 numara yağ deposundaki yangında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

10 numara yağ deposundaki yangında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

10 numara yağ deposundaki yangında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

ABD'yi tehdit etmişlerdi, şimdi de Avrupa'ya şok sözler!

ABD'yi tehdit etmişlerdi, şimdi de Avrupa'ya şok sözler!

Ve Belözoğlu açıkladı! Sezon sonu...

Ve Belözoğlu açıkladı! Sezon sonu...

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Maduro'dan çok konuşulacak 'Müslümanlık' açıklaması

Maduro'dan çok konuşulacak 'Müslümanlık' açıklaması

Trump 'zamanı geldi' dedi ve duyurdu!

Trump 'zamanı geldi' dedi ve duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.