10 Ocak Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Amerika ve müttefiklerinin elinde, Tahran'dan havalandıktan sonra düşen Ukrayna'ya ait yolcu uçağının İran askeri güçlerince atılan füzelerle vurulduğuna ilişkin istihbarat bulunduğu haberine yer veriyor. Gazete, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun uçağın yanlışlıkla vurulmuş olabileceğini kabul ettiklerini söylediğini ve tam kapsamlı bir soruşturma yapılmasını talep ettiğini bildiriyor. Habere göre yaşamını yitiren 176 yolcu ve mürettebattan 63'ü, Kanada vatandaşıydı. Başkan Trump ise uçağın düşmesinin ”karşı tarafın hatasından” kaynaklandığından şüphelendiğini söylerken üst düzey Amerikalı yetkililer daha net konuştu ve uçağın İran füzesiyle vurulduğuna dair kanıtlara duydukları güvenin yüksek olduğunu söyledi. Amerikalı bir yetkiliye göre istihbarat örgütleri, uçağın, Rus yapımı İran hava savunma sistemine ait karadan havaya atılan füzeyle vurulduğu sonucuna vardı. Gazete ayrıca doğruladığı bir video görüntüsünde Tahran Havalimanı yakınındaki Parand kasabası semalarında bir İran füzesinin bir uçağın yakınında patladığının görüldüğünü belirtiyor. Parand, gazeteye göre Ukrayna Uluslararası Havayolları'na ait 752 sefer sayılı uçağın düşmeden önce sinyal göndermeyi durdurduğu nokta. Gazete, fırlatılan füzeleri takip eden Amerikan uydularının İran'a ait kısa menzilli bir füze savarın ateşlendiğini, Amerikan istihbaratınınsa İran'da hava savunma sisteminin Ukrayna uçağını düşürdüğüne ilişkin haberleşmeyi tespit ettiğini kaydediyor.

Washington Post ise Başkan Trump'ın İran'a karşı askeri eylemde bulunmasının önünü kesmek için harekete geçen Temsilciler Meclisi'nde dün yapılan oylamayla ilgili haberi aktarıyor. Gazete, oylanan tasarının, Kongre savaş ilan etmediği ya da Amerika'ya yönelik yakın zaman içinde silahlı bir saldırı riski olmadığı sürece Trump'ın Amerikan Silahlı Kuvvetleri'ni İran'da ya da İran'a karşı kullanmasını engellemeyi öngördüğünü kaydediyor. Habere göre çoğu Cumhuriyetçi tasarıya karşı çıkarak Trump'ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi Kongre onayı olmadan öldürme talimatı vermesinin arkasında sağlam yasal dayanak olduğunu savunuyor. Ancak Demokratlar'ın ve bazı Cumhuriyetçiler'in Trump Yönetimi'nin Kongre'yi karara dahil etmeye direnmesine ve daha sonra gecikmiş çabalarla Kongre'yi konuya ilişkin bilgilendirmesine tepki göstermesi, tasarının 194'e karşı 224 oyla kabul edilmesine yol açtı. Hatta Trump'ın Temsilciler Meclisi'ndeki en büyük destekçilerinden Florida Temsilcisi Matt Gaetz, geçen hafta Süleymani'nin öldürülmesini kamuoyu önünde savunurken dün partizan çizgileri aşarak Demokratlarla aynı çizgide oy kullandı. Haetz, ”Başkan'ı destekliyorum, Süleymani'yi öldürmek doğru karardı. Ancak Ortadoğu'da yeni bir sonsuz savaşa girmek yanlış karar olur,” şeklinde konuştu. Gazete ise esas kritik kararın, Demokratlar'ın azınlıkta olduğu ve Trump'ın savaş yetkisini kısıtlamak için en az dört Cumhuriyetçi senatörü safına çekmesi gerektiği Senato'da alınacağının altını çiziyor.