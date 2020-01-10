HABER
  4. 10 Ocak Amerikan Basınından Özetler

10 Ocak Amerikan Basınından Özetler

10.01.2020 16:59 | Son Güncelleme

Amerikan basınına yansıyan haberlerin özetlerini VOA Türkçe'de bulabilirsiniz

10 Ocak Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Amerika ve müttefiklerinin elinde, Tahran'dan havalandıktan sonra düşen Ukrayna'ya ait yolcu uçağının İran askeri güçlerince atılan füzelerle vurulduğuna ilişkin istihbarat bulunduğu haberine yer veriyor. Gazete, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun uçağın yanlışlıkla vurulmuş olabileceğini kabul ettiklerini söylediğini ve tam kapsamlı bir soruşturma yapılmasını talep ettiğini bildiriyor. Habere göre yaşamını yitiren 176 yolcu ve mürettebattan 63'ü, Kanada vatandaşıydı. Başkan Trump ise uçağın düşmesinin ”karşı tarafın hatasından” kaynaklandığından şüphelendiğini söylerken üst düzey Amerikalı yetkililer daha net konuştu ve uçağın İran füzesiyle vurulduğuna dair kanıtlara duydukları güvenin yüksek olduğunu söyledi. Amerikalı bir yetkiliye göre istihbarat örgütleri, uçağın, Rus yapımı İran hava savunma sistemine ait karadan havaya atılan füzeyle vurulduğu sonucuna vardı. Gazete ayrıca doğruladığı bir video görüntüsünde Tahran Havalimanı yakınındaki Parand kasabası semalarında bir İran füzesinin bir uçağın yakınında patladığının görüldüğünü belirtiyor. Parand, gazeteye göre Ukrayna Uluslararası Havayolları'na ait 752 sefer sayılı uçağın düşmeden önce sinyal göndermeyi durdurduğu nokta. Gazete, fırlatılan füzeleri takip eden Amerikan uydularının İran'a ait kısa menzilli bir füze savarın ateşlendiğini, Amerikan istihbaratınınsa İran'da hava savunma sisteminin Ukrayna uçağını düşürdüğüne ilişkin haberleşmeyi tespit ettiğini kaydediyor.

Washington Post ise Başkan Trump'ın İran'a karşı askeri eylemde bulunmasının önünü kesmek için harekete geçen Temsilciler Meclisi'nde dün yapılan oylamayla ilgili haberi aktarıyor. Gazete, oylanan tasarının, Kongre savaş ilan etmediği ya da Amerika'ya yönelik yakın zaman içinde silahlı bir saldırı riski olmadığı sürece Trump'ın Amerikan Silahlı Kuvvetleri'ni İran'da ya da İran'a karşı kullanmasını engellemeyi öngördüğünü kaydediyor. Habere göre çoğu Cumhuriyetçi tasarıya karşı çıkarak Trump'ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi Kongre onayı olmadan öldürme talimatı vermesinin arkasında sağlam yasal dayanak olduğunu savunuyor. Ancak Demokratlar'ın ve bazı Cumhuriyetçiler'in Trump Yönetimi'nin Kongre'yi karara dahil etmeye direnmesine ve daha sonra gecikmiş çabalarla Kongre'yi konuya ilişkin bilgilendirmesine tepki göstermesi, tasarının 194'e karşı 224 oyla kabul edilmesine yol açtı. Hatta Trump'ın Temsilciler Meclisi'ndeki en büyük destekçilerinden Florida Temsilcisi Matt Gaetz, geçen hafta Süleymani'nin öldürülmesini kamuoyu önünde savunurken dün partizan çizgileri aşarak Demokratlarla aynı çizgide oy kullandı. Haetz, ”Başkan'ı destekliyorum, Süleymani'yi öldürmek doğru karardı. Ancak Ortadoğu'da yeni bir sonsuz savaşa girmek yanlış karar olur,” şeklinde konuştu. Gazete ise esas kritik kararın, Demokratlar'ın azınlıkta olduğu ve Trump'ın savaş yetkisini kısıtlamak için en az dört Cumhuriyetçi senatörü safına çekmesi gerektiği Senato'da alınacağının altını çiziyor.

Los Angeles Times ise Iraklılar'ın kendi topraklarında Amerika ve İran arasında olası bir savaşın patlak vermesinden korktuğunu yazıyor. Habere göre Iraklılar'ı şu anda en çok kaygılandıran mesele, ülkelerinin Amerika ve İran arasında bir satranç tahtasına, kendilerininse piyona dönüşmesi olasılığı. Bu korkuyu Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü günden bu yana Bağdat'ta normalde trafiğin yoğun olduğu caddelerin iş çıkışı telaşı sona erdikten sonra tamamen boşalmasından, kafe, restoran hatta süpermarketlerin neredeyse terk edilmiş olmasından anlamak mümkün. Iraklıları korkutan bir başka meseleyse yaklaşık 5 bin 200 Amerikan askerinin ülkeyi terk etmesi yönünde Parlemento'da geçen Pazar günü Şii siyasetçilerin desteğiyle alınan kararın ardından Başkan Trump'ın Irak'ı yaptırımlarla tehdit etmesi. Trump, Irak'taki Amerikan askerlerinin uzaklaştırılmasına ilişkin kararla ilgili olarak, ”Eğer Irak'tan çıkmamızı isterlerse ve bu çıkış, dostane temellere dayalı olarak yapılmazsa daha önce hiç görmedikleri türden yaptırımlar getireceğiz. İran'a uygulanan yaptırımlar, bunların yanında hiç kalacak,” dedi. Gazete, Trump'ın bu tehdidinin Iraklılar'ın aklına Saddam Hüseyin döneminde Batı'nın uyguladığı ambargoların kötü anılarını getirdiğini kaydediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte düşen Ukrayna uçağını vuran füze... Kod adı Tor! İşte düşen Ukrayna uçağını vuran füze... Kod adı Tor!
Dünyaca ünlü müzeden o heykeller kaldırıldı!Dünyaca ünlü müzeden o heykeller kaldırıldı!
Irak, ABD’den askerlerinin çekilmesini görüşmek için temsilci istediIrak, ABD’den askerlerinin çekilmesini görüşmek için temsilci istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Cinsellik itirafı! Sevda Demirel ile...

Cinsellik itirafı! Sevda Demirel ile...

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

'Hükümetle iş birliğine hazırız ama bir tek şartımız var'

'Hükümetle iş birliğine hazırız ama bir tek şartımız var'

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyaca ünlü müzeden o heykeller kaldırıldı!

Dünyaca ünlü müzeden o heykeller kaldırıldı!

Öpmek istediği yılan tarafından ısırıldı!

Öpmek istediği yılan tarafından ısırıldı!

Ünlü futbolcudan acı haber: Köpekbalıkları parçaladı

Ünlü futbolcudan acı haber: Köpekbalıkları parçaladı

Eğer diliniz normalden büyükse dikkat!

Eğer diliniz normalden büyükse dikkat!

Çekirge istilasına karşı çözüm önerisi: Yiyin

Çekirge istilasına karşı çözüm önerisi: Yiyin

Son Dakika: Irak'tan Washington'a flaş talep

Irak'tan Washington'a flaş talep

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.