Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, "Aydınlık yarınlara ulaşmak istiyorsak basının sorunlarını el birliğiyle çözümlemeliyiz." ifadesini kullandı.

Kolaylı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, mesleğe ilişkin çözüm bekleyen sorunları kamuoyuyla paylaşmak istediklerini belirtti.

Sektörde yaşanan sorunların bir an önce çözümlenmesinin, demokrasinin gelişmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Kolaylı, basın özgürlüğünden çalışma koşullarına, mesleki standartlardan yasal düzenlemelere kadar bir dizi yeniliğin, geniş katılımlı çalıştaylar dizisiyle belirlenmesi gerektiğini bildirdi.

Bu yeniliklerin zaman geçirilmeden uygulamaya konulması gerektiğini ifade eden Kolaylı, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi 10 Ocak 1961, basında çalışanların haklarına ilişkin 212 sayılı yasanın uygulanmaya başlandığı gündür. Bu yasa, basın emekçilerinin sigortalı çalışmasını, işten çıkarılmaları durumunda ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesini, yıllık ve haftalık olmak üzere belirlenen tarihlerde izin yapmalarını ve belki en önemlisi de gazetecilik faaliyetlerini özgürce yürütmelerini güvenceye bağlamaktaydı.

Ancak günümüzde meslektaşlarımız çalışma ve yaşama koşulları ile mesleki yeteneklerini geliştirme ve mesleklerini özgürce yapma olanakları bakımından 10 Ocak 1961'den daha iyi haklara sahip değildirler. Bu nedenle meslektaşlarımız açısından bir bayramdan da söz edemeyiz. Hep tekrarladığımız gibi 10 Ocaklar ve 24 Temmuzlar bizim için bayram günü değil dayanışma günleridir."

Basın ve ifade özgürlüğünü, "demokratik yaşamın olmazsa olmazı" şeklinde nitelendiren Kolaylı, "Çağdaş demokratik toplumlarda halkın haber alma hakkı, basın ve ifade özgürlüğüyle mümkündür. Aydınlık yarınlara ulaşmak istiyorsak basının sorunlarını el birliğiyle çözümlemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

