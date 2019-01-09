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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 23:17 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: - "Mesleğin yıpratıcı ve zor şartlarına rağmen dünyanın farklı bölgelerinde, çatışmalarda, savaşlarda, cansiparane görevini icra eden gazetecilerimizin çabalarını yürekten takdir ediyorum"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, basın, yayın ve medya mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

Yerlikaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, basının demokrasiye işlerlik kazandıran en mühim yapı taşlarından birisi olduğunu belirterek, demokratik bir toplumun ancak özgür ve şeffaf bir basın ile mümkün olacağını ifade etti.

Vali Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Mesleğin yıpratıcı ve zor şartlarına rağmen dünyanın farklı bölgelerinde, çatışmalarda, savaşlarda, cansiparane görevini icra eden gazetecilerimizin çabalarını yürekten takdir ediyorum. Şartlar ne olursa olsun, kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşan gazetecilerimiz, bilgiye en hızlı ve doğru bir şekilde ulaşmak için gayret sarf ediyor, kitlelerin de sesi oluyorlar. Bu vesileyle büyük bir gayretle mesleğini fedakarca ifa eden değerli basın çalışanlarımızın 'Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevi başında hayatını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anarak tüm basın çalışanlarını sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

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