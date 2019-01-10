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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2019 13:54 | Son Güncelleme

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı: - "Türkiye'nin, demokratik, hukuk devleti sınırları içerisinde gelişimi için basınımızın önemli bir yer tuttuğuna canı gönülden inanıyorum. Eğer bir yere ulaşacaksak, bir ve beraber olarak ulaşacağız"

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Türkiye'nin, demokratik, hukuk devleti sınırları içerisinde gelişimi için basınımızın önemli bir yer tuttuğuna canı gönülden inanıyorum. Eğer bir yere ulaşacaksak, bir ve beraber olarak ulaşacağız." dedi.

Yağcı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret ederek, dernek başkanı Göksel Bozkurt ve Mecliste görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Türkiye'deki gazeteciliğin geçmişi ve çalışanların elde ettiği kazanımları dile getiren Yağcı, zamanını ülkenin aydınlanması ve geleceği için harcayan basın çalışanlarının gününü kutladığını belirtti.

Yağcı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, demokratik, hukuk devleti sınırları içerisinde gelişimi için basınımızın önemli bir yer tuttuğuna canı gönülden inanıyorum. Eğer bir yere ulaşacaksak, bir ve beraber olarak el ele gönül gönüle vererek ulaşacağız. İnşallah daha güzel yarınları inşa etmek için hep birlikte çalışıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerinde bir ülkeyi oluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Bunu da hep birlikte gerçekleştireceğiz."

AK Parti'li Yağcı, PMD ziyaretinde, gazetecilere Bilecik'in yöresel ürünleri olan boza ve Osmanlı tatlısı ikram etti.

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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı

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