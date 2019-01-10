AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "15 Temmuz, milletçe şahlandığımız, demokrasiye sahip çıktığımız milli iradenin olmazsa olmazımız olduğunu haykırdığımız bir gün olmuştur ve bu hali tüm topluma sirayet ettiren de gazetecilerdir." dedi.

Aydemir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Kendisinin de gazetecilikten gelen bir parlamenter olduğunu ve "bugünün lezzetini gazetecilerle birlikte tatmak istediğini" ifade eden Aydemir, şöyle konuştu:

"Tüm meslekler kıymetlidir ama gazetecilik hepsinin fevkinde özel bir önem ifade ediyor. Çünkü tüm toplumu kuşatan, problem dinleyen ve kamuoyuna yansıtan bir meslektir. Gazeteciliği en net tarif, bir tarih ile kayıt altına alındı. O tarih 15 Temmuz'dur. 15 Temmuz, milletçe şahlandığımız, demokrasiye sahip çıktığımız milli iradenin olmazsa olmazımız olduğunu haykırdığımız bir gün olmuştur ve bu hali tüm topluma sirayet ettiren de gazetecilerdir. Dolayısıyla gazeteciler aynı zamanda demokrasinin zirve isimleri olmuşlardır. Sizi bu yönüyle, bugünü ad kılarak tebrik ediyorum. 15 Temmuz'un asıl kahramanlarından bir kesit de benim meslektaşlarım, gazeteciler olmuştur."