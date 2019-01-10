Malatya Gazeteciler Cemiyeti tarafından, ''10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'' dolayısıyla "Türkiye'de darbeler ve Malatya Yerel Basını" sergisi açıldı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, tüm basın mensuplarının gününü kutladı.

Gazeteciliğin sorumluluk gerektiren ve kamu vicdanının sesi çok önemli bir meslek olduğunu aktaran Baruş, basının toplumun belleğini tutan ve bunu geleceğe taşıyan sorumluluğu yerine getirdiğini vurguladı.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti tarafından önemli bir serginin açıldığına dikkati çeken Vali Baruş, şöyle devam etti:

"Geçmişte yaşadığımız problemleri unutmadan, millet iradesine kasteden bu güçlerin memlekete ne kadar büyük zararlar verdiklerini hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmadan bu tarihi hatırlamaya devam edeceğiz. En son 15 Temmuz 2016'da milletimizin iradesine kasteden hainlerin darbesine karşı bu millet büyük bir duruş ve direniş sergiledi. Milli iradenin hiçbir zaman yenilmeyeceğini cümle aleme gösterdi."