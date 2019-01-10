İSTANBUL (AA) - Basın Danışmanları Platformu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı'nı (AA) ziyaret etti.
AA İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan, ziyarete gelen Basın Danışmanları Platformu Başkanı ve Bahçelievler Belediyesi Basın Danışmanı Vehbi Güleş, AK Parti İl Başkanlığı Basın Danışmanı Hüseyin Türkoğlu ve Bağcılar Belediyesi Basın Danışmanı Hakkı Kırkaya'ya, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ziyarette, Basın Danışmanları Platformu Başkanı Güleş, AA çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum