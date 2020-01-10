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  4. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2020 15:32 | Son Güncelleme

TBMM İdare Amiri Orhan Yegin ile TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı Nurcan Atlas parlamento muhabirlerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin ile TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı Nurcan Atlas parlamento muhabirlerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Yegin ve TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı Atlas 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Meclis basın koridorunda parlamento muhabirleriyle sohbet etti.

Daha sonra Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) Başkanı Göksel Bozkurt'u ziyaret eden Yegin, gazetecileri tebrik ederek, "Hakikaten önemli bir gün. Türkiye'ye özgün şekilde kutlanan bir gün." dedi.

Gazetecilerin, TBMM'de gece geç saatlere kadar mesailerini sürdürdüğünü, yoğun bir çalışma yürüttüğünü söyleyen Yegin, gazetecilerin daha rahat çalışabilmeleri için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Yegin, "Hep beraber vatanımızı, milletimizi, değerlerimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz, çabalıyoruz. Herkes kendi çerçevesinden bir şekilde halka hizmet noktasında. Kimi yürütme, kimi yasama, kimi denetleme, kimi ise halkın haber alma hakkını ayakta tutma noktasında. Hepimiz büyük bir mücadele içindeyiz. Bu mücadelemizi yine memleketimizin, milletimizin menfaatleri doğrultusunda sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Ziyarette, TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcıları Necati Sungur ve İsmail Fidanay da yer aldı.

Öte yandan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcıları Selçuk Özdağ ile Ayhan Sefer Üstün de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla PMD'yi ziyaret etti.

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