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  4. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2020 16:30 | Son Güncelleme

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ile İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Meclis basın koridorundaki ofisleri gezerek, parlamento muhabirleriyle sohbet etti

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ile İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP Grubu adına parlamento muhabirlerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Öztunç ve Çelebi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Meclis basın koridorundaki ofisleri gezerek, parlamento muhabirleriyle sohbet etti, daha sonra Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) Başkanı Göksel Bozkurt'a ziyarette bulundu.

PMD üyesi eski bir gazeteci olarak kendisini evinde hissettiğini belirten Öztunç, günümüzde gazetecilik yapılamadığını öne sürdü.

Gazetecilerin merhum Başbakan Necmettin Erbakan'a her türlü soruyu yönelttiğini ancak herhangi bir baskı görmediklerini anlatan Öztunç, "Erbakan Hoca kızardı ama asla patronları arayıp başka işlere girişmezdi. Mevcut iktidar döneminde böyle bir sıkıntı var." diye konuştu.

CHP Grubu adına basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Öztunç, gazetecilerin tazminat ve yıpranma haklarına yönelik sorunlarının çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Gazetecilerin mesleklerini icra ederken çok yıprandıklarına işaret eden Öztunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef Türkiye'de çalışan gazetecilere, medya mensuplarına birtakım haklar verilmiyor. Verilen haklar da ellerinden alındı. Bu hakların iade edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda bize ne görev düşerse hazırız. Gazeteci bir eyleme gider, gösterici de polis de gazeteciyi döver. Maalesef böyle bir gerçek var. Her yerden darbe alır. O yüzden gazetecilerin daha rahat yaşamalarını sağlamak gerekir. CHP Grubu olarak Genel Başkanımızın selamlarını sizlere iletiyoruz."

- "Evlilik yaşı Cumhurbaşkanını niye ilgilendiriyor?"

Öte yandan, CHP'li Öztunç ve Çelebi, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Libya tezkeresine yönelik bir soru üzerine Öztunç, "Vatandaşların, Türk askerinin Libya'da yeni bir Kore yaşamasını istemediğini" ileri sürdü.

İktidarın her şeyi gizli yaptığını, topluma ve muhalefete bilgi vermediğini savunan Öztunç, TBMM'de kapalı bir oturumla birçok önemli konuda milletvekillerinin bilgilendirilebileceğini, bunun da milletin bilgilendirilmesi anlamını taşıyacağını kaydetti.

CHP'li Mehmet Ali Çelebi de "Libya'ya asker göndermemiz, 2002-2003 yılından beri dış politikadaki zaafiyetlerin bir sonucu olarak karşımıza çıkmış durumda." dedi.

Libya'ya Türk askeri gönderilmesinin zaman kazandırabileceğini ancak "mavi vatan"ı kurtarmayacağını ileri süren Çelebi, "Mısır ve özellikle Suriye ile anlaşma yapılmadığı takdirde, muhtemelen Putin üzerinden bazı gelişmeler yaşanacak, oraya asker göndermenin pek bir anlamı olmayacak." diye konuştu.

CHP'li Öztunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "evlilik dışı ilişkiler ve evlilik yaşına" yönelik değerlendirmelerinin sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanını niye ilgilendiriyor ki insanların kaç yaşında evleneceği? Cumhurbaşkanımız insanların kaç yaşında evleneceğine karar veriyor, kaç çocuk yapacaklarına karar veriyor. Çiftlerin hangi saatte yatak odasına, hangi saatte mutfağa gireceklerine de karar verir yakında. Her şey bitti, bütün kuşlar bitti, sıra leyleğe geldi. Kanun çıkartsın, Meclis'e getirsinler; 'Erkekler 30, kadınlar 25 yaşında evlenirler' diye. Bir bu eksikti. Böyle bir şey olur mu? Bıraksın bu işleri de Türkiye'nin meseleleriyle ilgilensin Sayın Erdoğan. Sıkıştı, gündemi değiştirmek istiyor. Milletin evlilik yaşına, çocuk sayısına karışıyor. Bari nişan süresini de Cumhurbaşkanı belirlesin."

Bu arada CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da PMD'yi ziyaret ederek, parlamento muhabirlerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç

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