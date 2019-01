10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü TBMM’de kutlandı

TBMM’de siyasi partilerin temsilcileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret ederek, gazetecilerin günlerini kutladılar.

TBMM’de siyasi partilerin temsilcileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret etti. TBMM İdare Amiri Orhan Yegin, çalışan gazetecilerin gününü tebrik ederek, “Güzel bir anma günü. Önemli bir tavır olarak ortaya çıkmış” ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ise, Meclisin gazetecileri hiçbir zaman unutmayacağını söyleyerek, “Siz gerçekten bu ülke için çok değerlisiniz. Genel Sekreter olarak burada daha iyi çalışma koşulları imkanları sağlama konusunda, her türlü lojistik destek konusunda sizlerin her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz” şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da gazetecilere teşekkür ederek, tutuklu gazetecilerin durumuna işaret etti. Özkoç, “Gazetecilik mesleğinin enternasyonel meslek olduğunu, tüm insanlarda verilen hizmet anlayışıyla hareket ettiğini, bir gazeteci dünyanın herhangi bir yerinde mağduriyet yaşadıysa, öldürüldüyse, aynı acıyı hissettiğini bildiğim için bahsetmekten utanç duyduğum Sayın Kaşıkçı’nın Türkiye’ye gelip hunharca öldürülüp, cesedinin dahi bulunmadan suçluların ellerini kollarını sallayarak Türkiye’den çıkmasını Türkiye’nin ayıbı olarak görüyorum, dünyanın ayıbı olarak görüyorum” diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün hayırlı olmasını dileyerek, farkındalık oluşturma amaçlı olarak bu tür günlerin dile getirildiğini ifade etti. Akçay, TBMM Başkanı Yıldırım’ın yerel seçimlerde aday olmasından dolayı istifa etmesi gerektiği tartışmaları ile ilgili, “Meclis Başkanı’nın istifasını gerektiren hukuki durum yok. Meclis Başkanı da bunu örnek anlamında ifade etti. Meclis Başkanı’nın daha çok manevi temsil söz konusudur. Aslında bütün seçilmişler bakımından meseleyi demogoji konusu yapmak anlamsız. Meclis Başkanlığı yaparken milletvekili adayı olabiliyor, Meclis Başkanı istifa etmiyor. Diğer seçilmişler TBMM Başkanı belediye başkanı aday olduğunda istifa etmesini gerektirecek husus yok. Sadece farkındalık bakımından ifadeleri kullandı” diye konuştu.

Ruh Sağlığı Kanun Teklifi’ne yönelik soruya Akçay, “Bütün gelişmiş ülkelerde var. Türkiye’de olmadığı için kurumsal hale gelmesi için verdik. Kanun ihtiyaçtan doğar, siyasi polemik yapmak doğru değildir. 30 yıl önce akıl hastanesi yok muydu, ta Selçuklu döneminden beri var. Temel yasayı kurumsal bir şekilde yetkililer, oluşturulacak kadrolar talep edenler sorumluların belirlenmesi gerekir. Ruh sağlığı çalışmaları yapılmıyor değil. Tanımlar yapacak, görevlilerin tanımlarını yapacak yasa. Son derece açık. Siyasi polemik, istismar yapacak husus değil. Teknik bir yasa” yanıtını verdi.

CHP’nin tazminat fonuna ilişkin soru üzerine Akçay, “Etik kavramı olayın mahiyetine bakarak sadece muhalefet, iktidar mensuplarına eleştiri, itham, iftira olabiliyor, tümü için geçerli. Kemal Kılıçdaroğlu dava açmıyor mu? Konu mahiyetine bakarak öyle ithamlar söz konusu oluyor ki yenilir yutulur değil, eleştiriyi aşıyor. Siyasiler hakkını nerede arayacak? Mahkemede kişinin mahkemeye şikayeti etik. Çıkan sonuca uymak zorunda” ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu da, Meclis Başkanı Yıldırım’ın istifası tartışmalarına ilişkin, “Hukuki olarak problem olmadığı gündeme geldi. Hukuki nasıl olmalıdır. Hukuki olarak problem yok. Meclis Başkanı bir çağrı da yaptı; bütün milletvekilleri istifa etsin, biz de istifa edelim. Hukuken zorunluluk olmamasına rağmen. İstifa zorunluluğu söz konusu değil. Bu açık ve net. Bu siyasi tartışmaları bitirmek için hodri meydan demesi önemli” diye konuştu.

Yeni bir düzenlemeye ilişkin soruya Akbaşoğlu, “Anayasa 1982’de düzenlenmiş. Kanunlar anayasanın nasıl uygulanması gerektiğini düzenleyen iradeler, Siyasi Partiler Kanunu Anayasa’daki cümleyi alıyor, istisna getiriyor. ‘Meclis Başkanı aday olmak için istifa etmek zorunda değil’ diyor. Ancak kelimesiyle yeni düzenleme değil” cevabını verdi.

CHP’nin tazminat fonu oluşturmasına ilişkin olarak Akbaşoğlu, “Hukuki yanlışlığa sebebiyet vermeden eleştiri getirilebilir. İftira vs. olacaksa fonları yetmez. Gerçek dışı beyanlar nedeniyle tazminata muhatap oluyorlar” ifadelerini kullandı.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı da şöyle konuştu:

“Türkiye’nin demokratik, hukuk devleti sınırları içerisinde gelişimi için basınımızın önemli bir yer tuttuğuna canı gönülden inanıyorum. Eğer bir yere ulaşacaksak, bir ve beraber olarak el ele, gönül gönüle vererek ulaşacağız. İnşallah daha güzel yarınları inşa etmek için hep birlikte çalışıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerinde bir ülkeyi oluşturmanın gayreti içerisindeyiz.”