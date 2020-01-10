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  4. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde İHA muhabirlerine ödül

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde İHA muhabirlerine ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 20:52 | Son Güncelleme

Batman Mezopotamya Havzası Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği tarafından ilki düzenlenen “Yılın Başarılı Gazeteci Ödülleri” yarışması kapsamında İhlas Haber Ajansı Batman Temsilcisi Osman Arslan ve Hüseyin Sakar’ın imzalısıyla “Çöpten Çıkan Mutluluk” haberi ödül aldı.

Batman Mezopotamya Havzası Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği tarafından ilki düzenlenen “Yılın Başarılı Gazeteci Ödülleri” yarışması kapsamında İhlas Haber Ajansı Batman Temsilcisi Osman Arslan ve Hüseyin Sakar’ın imzalısıyla “Çöpten Çıkan Mutluluk” haberi ödül aldı. Ödül töreninin ise Mart ayında yapılacağı belirtildi.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile Batman’daki ulusal ve yerel gazeteciler öğretmen evinde düzenlenen yemekte bir araya geldi. Batman Mezopotamya Havzası Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği’nin ev sahipliğindeki etkinliğine Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç katılarak gazetecilerle birlikte pasta kesti. Emniyet Müdürü Kıraç, günün anlam ve önemi ile ilgili konuşması sonrası ödül alan gazetecilerin isimlerini paylaştı. İHA Muhabirleri Osman Arslan ve Hüseyin Sakar’ın 20 Haziran 2019’da yaptığı haber ödüle layık görüldü.
Batman Mezopotamya Havzası Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı Ercan Arslan yaptığı konuşmada, “Ağır şartlarda ve mesai mevhumu olmadan çalışan tüm gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz ‘Yılın Başarılı Gazeteci Ödülleri’ yarışmasında ödül almaya hak kazanan tüm arkadaşlarımızı kutluyorum” dedi.
Yarışmada ödül alan diğer gazeteciler ise şöyle:
“Röportaj dalında Murat Ezgin “Tribün liderliğinden stadyum mimarlığına”, Fotoğraf Dalında AA Muhabiri Muhyeddin Beyca “Köyde tatil yapıp havuzda serinliyorlar”, Yaşam Kategorisinde TRT Muhabiri Mehmet Şirin Yılmaz “80 yıldır aynı yastığı paylaşıyorlar”, Mansiyon ödülü İLKE Haber Ajansı Foto Muhabiri Tarhan İrtem, Spor Dalında AA muhabiri Selman Tür “Tütün tarlasından dünya 5’inciliğine”

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