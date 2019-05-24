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10 ölümlü asansör kazası davası: İstinaf yerel mahkemenin kararını onadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 13:13 | Son Güncelleme

İSTİNAF Mahkemesi, Mecidiyeköy'de 10 kişinin yaşamını yitirdiği asansör kazası davasında yerel mahkeme tarafından 9 sanığa verilen 60 bin 800'er liralık adli para cezasına ilişkin karar ile 16 sanığa verilen beraat kararını onadı.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) İSTİNAF Mahkemesi, Mecidiyeköy'de 10 kişinin yaşamını yitirdiği asansör kazası davasında yerel mahkeme tarafından 9 sanığa verilen 60 bin 800'er liralık adli para cezasına ilişkin karar ile 16 sanığa verilen beraat kararını onadı.

Mecidiyeköy'de 6 Eylül 2014 tarihinde meydana gelen ve 10 işçinin yaşamını yitirdiği asansör kazasına ilişkin olarak 25 kişi hakkında dava açıldı. Davaya bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Mart 2019 tarihindeki kararda, 9 sanığı, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıkların tali kusurlu olduğunu gerekçe göstererek bu cezayı 60 bin 800'er lira para cezasına çevirdi. Mahkeme, 16 sanık hakkında da beraat kararı verdi.

İSTİNAF MAHKEMESİ YEREL MAHKEMENİN KARARINI ONADI

Sanıklar ve 16 işçinin ailesi kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Dosya üzerinden kararını veren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığın gerekçe göstererek, yerel mahkemenin kararını oy birliği ile onadı. Kararda, 9 sanığın adli para cezasının kesinleştiği, 16 sanığın beraat kararı için tarafların Yargıtay'a başvurma hakları olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU ?

Mecidiyeköy'de 6 Eylül 2019 tarihinde bir inşaatta asansörün düşmesi ile 32. kattan yere çakılan 10 işçi yaşamını yitirdi. Yapılan soruşturma sonucu 25 kişi hakkında dava açıldı. Yargılamayı yapan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Mart 2018 tarihinde yaptığı karar duruşmasında, Önder Türksoy, Ümit Savul, Turgay Dalkıç ve Adem Akyıldız, Murat Aytimur, Bünyamin Keskin, Emre Öz, Ahmet Sait Demir ve Mert Çanakçı'yı, "Taksirle ölüme sebebiyet" vermek suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıkların sabıkasız oluşu ve duruşmalardaki davranışları dikkate alınarak cezanın 8 yıl 4 aya indirdi. Sanıkların tali kusurlu olduğunu gerekçe gösteren mahkeme, hapis cezasını 60 bin 800'er liralık adli para cezasına çevirdi.

Hem sanıklar hem de işçilerin aileleri bu kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşımıştı.

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