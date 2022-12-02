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10 saat ameliyatta kaldı! Hasta yakınının saldırısına uğradı... Doktor, isyan etti: Binlerce kez yazıklar olsun

02.12.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan kalp ve damar cerrahı doktor Mücahit Yasin Güctekin 10 saat süren ameliyatın ardından hasta yakınının saldırısına uğradı. Yaşananlara isyan eden doktor, "O esnada yakını saldırganı tutmasa, koşarken ayağım takılıp düşsem, bi şekilde bana yetişse bıçaklanacağım. Yazıklar olsun. Binlerce kez yazıklar olsun. Verdiğim emek, akıttığım ter. Karşılığı bu mu?" dedi.

10 saat ameliyatta kaldı! Hasta yakınının saldırısına uğradı... Doktor, isyan etti: Binlerce kez yazıklar olsun

Olay, 30 Kasım tarihinde Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. 50’li yaşlarında bir hasta göğsünde şiddetli ağrı şikayetiyle acil servise başvurdu. Yapılan incelemenin ardından hastanın aort damarının yırtıldığı, yırtığın şah damarına kadar ilerlediği tespit edildi. Hasta acil olarak sabah saat 08.00’de ameliyata alındı. 10 saat süren ameliyat, saat 18.00’de bitti. Ameliyat sonrasında hasta yakınlarını bilgilendirmek isteyen doktor Mücahit Yasin Güctekin, hasta yakınlarının yanına gitti.

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Yaklaşık 40 kişilik hasta yakınını bilgilendiren doktor Güctekin, yoğun bakıma doğru yöneldi. Bu sırada bir kişi ‘Doktor, doktor’ diye bağırdı. Hastayı görmek istediğini söyleyen kişiye doktor, kovid-19 önlemleri nedeniyle başhekimlik kararı olmadan görüş olmayacağını söyledi. Bunun üzerine hasta yakını cebinden çıkardığı kesici aletle ‘Seni öldürürüm’ diye bağırarak doktorun üzerine yürüdü. Kesici aleti gören doktor Güctekin, kaçmaya başladı. Çevredekilerin elinden kurtulan hasta yakını hastane içerisinde 50 metre boyunca doktoru kovaladı. Doktora saldıran L.A. hasta yakınları tarafından tutularak, dışarıya çıkarıldı. Olay sonrasında doktor Mücahit Yasin Güctekin şikâyetçi oldu. Doktora saldıran şüpheli L. A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından L.A., Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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"YAZIKLAR OLSUN"

Olay sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan doktor Mücahit Yasin Güctekin, "O esnada yakını saldırganı tutmasa, koşarken ayağım takılıp düşsem, bi şekilde bana yetişse bıçaklanacağım. Ne için peki? Benim sebep olmadığım bir hastalığı 10 saat emek vererek düzeltmeye çalıştığım için. Bana saldıran adam babası için hayatı boyunca hiç 10 saat aç kaldı mı, hiç 10 saat babasının iyiliği için beli delice ağrıyana kadar ayakta kaldı mı? Yazıklar olsun. Binlerce kez yazıklar olsun, hakkımı helal etmiyorum. Verdiğim emek, akıttığım ter. Karşılığı bu mu?" dedi.

(DHA)

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