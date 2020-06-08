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  4. 10 saat boyunca mahalleyi temizleyen genç, araba ve bursla ödüllendirildi

10 saat boyunca mahalleyi temizleyen genç, araba ve bursla ödüllendirildi

İLGİNÇ HABERLER  | 08.06.2020 10:55 | Son Güncelleme

Protestolardan sonra 10 saat boyunca mahalleyi temizleyen genç çabalarının karşılığında yeni bir araba, bir yıllık ücretsiz sigorta ve okul bursu ile ödüllendirildi.

10 saat boyunca mahalleyi temizleyen genç, araba ve bursla ödüllendirildi

Olayın kahramanı olan Antonio Gwynn Jr., CNN'e yaptığı açıklamada geçtiğimiz Pazar günü günü New York Buffalo’da Bailey Caddesi’nin protestoların ardından kırık camlarla ve çöplerle dolu olduğunu gördüğünü ve insanların işe gitmek için ertesi gün o caddeyi kullanacaklarını bildiğini söyledi. Gece 02:00’de sırtında süpürgesi ve çöp torbasıyla evden çıkan Antonio tüm mahalleyi temizlemeye başladı. Protestoların sabahında, caddeyi temizlemek için gelen bir grup mahalleli ise, sokakların çoktan temizlendiğini gördü.

27 yaşında bir mahalleli olan Matt ise çok sevdiği ancak sıklıkla kullanmadığı bir arabaya sahipti. Arabasını henüz satmaya hazır olmayan mahalleli, Antonio’nun yaptıklarını öğrenince ideal bir çözüm buldu. Matt, Antonio’nun kendisine online araba satın almak konusunda tavsiyelerini sorunca Mustang marka aracını Antonio’ya vermeye karar verdiğini söyledi.
CNN’e konuşan Matt, “Arabamı satmakla ilgilenememiştim ve ondan kurtulmamın en iyi yolu arabayı değerini bilecek birine vermekti” dedi. Antonio’nun annesi de geçmişte kırmızı renkli bir Mustang kullanıyordu ve bu tesadüf gençleri oldukça şaşırttı.

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Ancak Antonio’nun başına gelen iyilikler bununla da bitmedi. Yerel bir iş insanı olan Bob Briceland Matt’in hediyesini öğrenince, sahip olduğu sigorta şirketi üzerinden arabanın bir yıllık sigortasını ücretsiz olarak yapmayı teklif etti.
Briceland “Kendimi, ona yardım etmeye mecbur hissettim. Şehrimizi bir arada tutmalı ve burada ne kadar çok iyi insan olduğunu göstermeliyiz” dedi.

Antonio’nun çıkardığı iyi iş, bölgede kısa sürede duyuldu ve Buffalo’da bulunan Medaille College, genç adama bir yıllık okul bursu verdi.

Antonio haberi aldığında yaşadıklarını “ Kelimenin tam anlamıyla donakaldım ve sevinçten ağlamaya başladım. Bu haber ailemi de çok mutlu etti” sözleriyle ifade etti. Yaşananlardan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Antonio, kendisi için yapılanlara karşı minnettar olduğunu da sözlerine ekledi.

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