10 saat boyunca mahalleyi temizleyen genç, araba ve bursla ödüllendirildi

Olayın kahramanı olan Antonio Gwynn Jr., CNN'e yaptığı açıklamada geçtiğimiz Pazar günü günü New York Buffalo’da Bailey Caddesi’nin protestoların ardından kırık camlarla ve çöplerle dolu olduğunu gördüğünü ve insanların işe gitmek için ertesi gün o caddeyi kullanacaklarını bildiğini söyledi. Gece 02:00’de sırtında süpürgesi ve çöp torbasıyla evden çıkan Antonio tüm mahalleyi temizlemeye başladı. Protestoların sabahında, caddeyi temizlemek için gelen bir grup mahalleli ise, sokakların çoktan temizlendiğini gördü.

27 yaşında bir mahalleli olan Matt ise çok sevdiği ancak sıklıkla kullanmadığı bir arabaya sahipti. Arabasını henüz satmaya hazır olmayan mahalleli, Antonio’nun yaptıklarını öğrenince ideal bir çözüm buldu. Matt, Antonio’nun kendisine online araba satın almak konusunda tavsiyelerini sorunca Mustang marka aracını Antonio’ya vermeye karar verdiğini söyledi.

CNN’e konuşan Matt, “Arabamı satmakla ilgilenememiştim ve ondan kurtulmamın en iyi yolu arabayı değerini bilecek birine vermekti” dedi. Antonio’nun annesi de geçmişte kırmızı renkli bir Mustang kullanıyordu ve bu tesadüf gençleri oldukça şaşırttı.