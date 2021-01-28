HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 10 saat sürdü, az kalsın bir köy yok oluyordu

10 saat sürdü, az kalsın bir köy yok oluyordu

28.01.2021 12:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’nın Taşova ilçesinde çıkan ve 10 saat süren yangında az kalsın bir köy yok oluyordu.Amasya’nın Taşova ilçesine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Kavaloğlu köyü Serçeler mezrası yakınlarında ilk belirlemelere göre ormanlık alanda başlayan yangın samanlığa sıçradı.

Amasya’nın Taşova ilçesinde çıkan ve 10 saat süren yangında az kalsın bir köy yok oluyordu.
Amasya’nın Taşova ilçesine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Kavaloğlu köyü Serçeler mezrası yakınlarında ilk belirlemelere göre ormanlık alanda başlayan yangın samanlığa sıçradı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın samanlıktan üst tarafındaki ormana sıçradı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Şiddetli rüzgar çalışmaları zorlaştırırken, ekipler yangının önünü kesti. Yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi, Tokat Erbaa Belediyesi, Taşova ve Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri ve Taşova Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangında yoğun dumandan etkilenen 3 itfaiye personeli, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.
Çıkan yangın 10 saatin sonunda kontrol altına alındı. Yangında 5 hektar tarım ve ormanlık alandaki kayın ve meşe ağaçları zarar görürken, samanlık ve samanlık içerisindeki 500 balya saman kül oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!
Kahreden olay! Sinir krizi geçirdilerKahreden olay! Sinir krizi geçirdiler
82 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 82?82 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 82?
1/

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de mutasyonlu virüs endişesi!

Türkiye'de mutasyonlu virüs endişesi!

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

İbo Show'da sürpriz! Ünlü oryantal geri dönüyor

İbo Show'da sürpriz! Ünlü oryantal geri dönüyor

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Evleri fuhuş için özel tasarlamışlar! Yakalandılar

Evleri fuhuş için özel tasarlamışlar! Yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İtalya'da başbakan istifa etti

İtalya'da başbakan istifa etti

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

Diğer Haberler

MSB ‘bir ilk’ diyerek paylaştı! İşte o görüntüler

MSB ‘bir ilk’ diyerek paylaştı! İşte o görüntüler

Polis annesinden yürek yakan ağıt: Her şaka oluyordu bu şaka olmadı oğlum

Polis annesinin sözleri yürekleri dağladı

Türk bilim insanları tespit etti! Kovid-19’un vücutta bıraktığı yeni bir hasar keşfedildi

Türk bilim insanları tespit etti! Kovid-19’un vücutta bıraktığı yeni bir hasar keşfedildi

İzmir'de anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Karar verildi

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü!

Antalya'da kahreden olay! Bankamatikte işlem yaparken öldü

Antalya'da kahreden olay! Bankamatikte işlem yaparken öldü

Konya'da kahreden olay! Sinir krizi geçirdiler

Kahreden olay! Sinir krizi geçirdiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.