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10 saniye süren işlemle kalp sağlığından emin oluyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 09:58 | Son Güncelleme

KALP sağlığı taramalarında kullanılan yeni teknolojiler sayesinde kısa sürede kalp damar hastalıkları erken teşhis edilebiliyor.

10 saniye süren işlemle kalp sağlığından emin oluyorlar

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA) KALP sağlığı taramalarında kullanılan yeni teknolojiler sayesinde kısa sürede kalp damar hastalıkları erken teşhis edilebiliyor. Yöntemler hakkında bilgi veren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Ozan Kınay, "Bilgisayarlı tomografik anjiyografi denilen bu sistemde kalp damar hastalığına yakalanma potansiyeli yüksek bireylerin damar sağlığının iyi olup olmadığına bakıyoruz” dedi.
Özel Tınaztepe Galen Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Ozan Kınay radyoloji ve kardiyoloji uzmanlarının birlikte çalışarak erken teşhis konusunda sonuç alabildiklerini belirterek şunları söyledi: "Bilgisayarlı tomografik anjiyografi denilen bu sistemde kalp damar hastalığına yakalanma potansiyeli yüksek bireylerin damar sağlığının iyi olup olmadığına bakıyoruz. Kardiyoloji uzmanına müracaat etmiş, şeker hastası, hipertansiyonu ve kilo fazlalığı olan kişilerin bile hasta olup olmadığından emin olmak istiyoruz.”
Kateter anjiyografide ise var olan hastalığı derecelendirerek hastalığa yönelik nasıl bir tedavi uygulanacağına karar verdiklerini anlatan Dr. Ahmet Ozan Kınay, yeni yöntemin ciddi hastalık olup olmadığından emin olmak için kullanılan en pratik ve güvenli yöntemlerden biri olduğunu ifade etti. Gerçek anjiyografiyi invazif bir işlem olması nedeniyle çok sık yapmadıklarını kaydeden Kınay, şunları söyledi: "Anjiyoya gerçekten ihtiyacı olanları bile sıkı bir elemeden geçiriyoruz. Bazı insanlarda kalp hastalığı korkusu çok fazladır. Bunu atmak için bile bu yeni yöntemi kullanabiliriz. Çünkü hastayı bu işlem sırasında hiçbir komplikasyona sokmuyoruz. Günümüzdeki yeni teknolojide vücuda girecek radyasyon miktarı da azalıyor. Çok daha az radyasyonla çok daha net görüntü elde edebiliyoruz. Hastanın kaygılarını kafasından atıp hayat kalitesini arttırmış oluyoruz. Yüksek riskli hastalarda gizli kalmış bir kalp damar hastalığını yakalamış olmak da erken teşhis anlamına gelir."
YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE DOĞRULUK
Görüntü kapasitesinin yüksek olması dolayısıyla teşhiste başarılı olduklarını belirten Radyoloji Uzmanı Duygu Engin Uzel ise şöyle konuştu: "Normal anjiyografinin yarattığı riskler yok ediliyor. Normal anjiyoda hastanın kasığındaki ana damardan ya da kolundaki atar damardan bir katater yardımıyla girilir. Bu birtakım riskler içeriyor. Biz bu girişimsel işlemi yapmıyoruz. Yani ana damara girmeden sadece normal kan alınan damara girerek görüntüleyebiliyoruz. Özellikle ailesinde kalp hastalığı olan, diyabeti bulunan riskli kişilerde normal anjiyoya gerek kalmadan basit bir tomografi çekimi gibi o görüntülere sahip oluyoruz. İşlem çok kısa sürüyor. Çekim süresi yalnızca 10 saniye, yani 3,4 kalp atımı kadar. Ama hastanın hazırlığı ve sonrası 15-20 dakikayı buluyor. Hasta bu işlem öncesinde aç geliyor. 4 saat kahve ve sigara kullanmamış olmasını istiyoruz. İlaç alerjisi olup olmadığına bakılıyor. Kalp hızının 50 ile 70 arasında olması gerekiyor. Kalbi tarıyoruz. Sonrası bilgisayar üzerinde işleniyor. Hasta hemen taburcu ediliyor. Yüzde 90'ın üzerinde doğruluk oranlarına sahibiz."

FOTOĞRAFLI

10 saniye süren işlemle kalp sağlığından emin oluyorlar10 saniye süren işlemle kalp sağlığından emin oluyorlar10 saniye süren işlemle kalp sağlığından emin oluyorlar10 saniye süren işlemle kalp sağlığından emin oluyorlar

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