Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Batı Balkanlar'ın doğu ile batı ve kuzey ile güney arasında kavşak görevi gördüğünü belirterek "Bölge ülkeleri için en önemli olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yakın olmaları. AB'ye entegre olmak, ortak vizyonun geliştirilmesi için büyük bir avantaj olabilir." dedi.

Oktay, 10. Saraybosna İş Forumu kapsamında düzenlenen "Liderlik" konulu panelde konuştu.

Bölgede birlik duygusunun var olduğunu söyleyen Oktay, "Temennimiz vizyonun da birleşmesi. Forumda da belirtildiği gibi 'Tek Bölge, Tek Ekonomi' olması." ifadelerini kullandı.

Oktay, bölgede dezavantajlara yönelmek yerine, ortak çıkar ve değerlere odaklanılması gerektiğine işaret ederek "Bu değerler bazen kültürel bazen de demografik veya coğrafik olabilir. Ayrıntılı baktığımız zaman birçok avantaj görebiliriz. Yarışmak yerine iş birliği içerisinde olmalıyız." diye konuştu.

Batı Balkanlar'ın doğu ile batı ve kuzey ile güney arasında bir köprü görevi gördüğünü vurgulayan Oktay, "Bölge ülkeleri için en önemli olan Avrupa Birliği ülkelerine yakın olmaları. AB'ye entegre olmak, ortak vizyonun geliştirilmesi için büyük bir avantaj olabilir." dedi.