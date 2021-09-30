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10 Senatörden Biden’a Türkiye Mektubu

30.09.2021 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralarında Senato Dış İlişkiler Komisyonu üyelerinin de bulunduğu 10 Amerikalı senatör, Başkan Joe Biden’a mektup yazarak Türkiye’de demokrasiye yönelik tehditten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sorumlu tutulmasını talep etti

Aralarında Senato Dış İlişkiler Komisyonu üyelerinin de bulunduğu 10 Amerikalı senatör, Başkan Joe Biden’a mektup yazarak Türkiye’de demokrasiye yönelik tehditten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sorumlu tutulmasını talep etti.

Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler, Başkan Biden'a, Türkiye'nin Kürt nüfusunu haklarından mahrum bırakma, ülkedeki siyasi çoğulculuğu baltalama ve antidemokratik yollarla iktidarını sıkılaştırma çabalarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tutması çağrısında bulundular.

Senatörler mektuba, "Türkiye Anayasa Mahkemesi'nin 2021 yılı Haziran ayında, ülkenin üçüncü büyük siyasi partisini feshetme amacıyla Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) yönelik bir iddianameyi kabul etme kararına ilişkin derin endişeyle yazıyoruz" ifadeleriyle başladı.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkenin en büyük Kürt yanlısı siyasi partisini dağıtmaya yönelik artan çabalarını şiddetle kınamanızı ve Türkiye'de daha fazla demokratik gerilemeyi önlemek için Avrupa Birliği’nden ortaklarımızla birlikte çalışmanızı istiyoruz" diyen senatörler, Erdoğan’ın son birkaç yıldır HDP'nin haklarını kısıtlamak için sistematik bir kampanya yürüttüğünü kaydetti.

ABD’li Kongre üyeleri, “Sizi Türkiye ile ilişkilerimizde ulusal değerlerimiz olan demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmaya ve AB ortaklarımızla uyum içinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın herhangi bir girişimin yanlış olduğunu anlamasını sağlamaya çağırıyoruz. HDP'yi dağıtmak, üyelerini gözaltına almak veya görevden uzaklaştırmak Türkiye için ciddi olumsuz sonuçlar doğuracaktır" mesajıyla mektubu noktaladı.

Mektuba Demokrat senatörler Chris Van Hollen, Ron Wyden, Jeff Merkley, Jeanne Shaheen, Cory Booker, Ed Markey ve Sherrod Brown’ın yanısıra Cumhuriyetçi James Lankford, Thom Tillis ile bağımsız senator Ankus King imza attı.

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