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10 siyasi partiye mali denetim! Resmi Gazete'de yayımlandı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
02.12.2024 00:35
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Anayasa Mahkemesi; İşçinin Kendi Partisi, As Parti, Doğuş Partisi, Gelişim ve Demokrasi Partisi, Sevgi ve Saygı Partisi, Liberal Parti, Güzel Parti, Anadolu Birliği Partisi, Turan Hareketi Partisi, Tuğra Partisi'nin 2022 yılı için kesin hesaplarında mali denetim kararı aldı. Bahsi geçen karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

10 siyasi partiye mali denetim! Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesi’nin 10 siyasi parti hakkındaki mali denetim kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yüksek Mahkemece, bu partilerin, 2022 yılına ait kesin hesaplarına ilişkin, eldeki bilgi ve belgelere göre Anayasa Mahkemesi'ne hesap verilebilir kayıt ve belge düzeninin oluşturulamaması, hesabın dışında gelir ve gider gerçekleştirilmesinin inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğu, bu nedenle genel merkez hesaplarının denetiminin gerçekleştirilemediği belirtildi.

OY BİRLİĞİYLE KARARLAŞTIRILDI

Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na göre parti sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını oy birliğiyle kararlaştırdı.

MALİ DENETİM ALINAN PARTİLER

İşçinin Kendi Partisi, As Parti, Doğuş Partisi, Gelişim ve Demokrasi Partisi, Sevgi ve Saygı Partisi, Liberal Parti, Güzel Parti, Anadolu Birliği Partisi, Turan Hareketi Partisi, Tuğra Partisi

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete denetim parti
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