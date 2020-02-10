10 Şubat 2020 On Numara çekiliş sonuçları

On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. On Numara oyununun 914. hafta çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 149 bin 420'şer lira ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 111 kişi 3 bin 590 lira 55'er kuruş, 8 bilen 2 bin 62 kişi 193 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 21 bin 716 kişi 26'şar lira, 6 bilen 135 bin 32 kişi 4 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 221 bin 457 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİNDE KAZANAN KUPONLAR ALANYA, ODUNPAZARI, İSKENDERUN VE AVCILAR'DAN

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların Antalya'nın Alanya, Eskişehir'in Odunpazarı, Hatay'ın İskenderun ve İstanbul'un Avcılar ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

