10 Şubat Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, geçen hafta Iowa’da yapılan ön seçimi kıl payı kazandığı açıklanan Pete Buttigieg ve yarışı ikinci bitiren Bernie Sanders arasındaki rekabetin kızıştığını yazıyor. Habere göre Sanders, yarın New Hampshire’da yapılacak Demokrat Parti ön seçiminden önce kendisinden 40 yaş küçük rakibi Buttigieg’i “milyarder bağışçıların tutsağı” olarak nitelerken Buttigieg, Sanders’ı, “benim dediğim olacak” diye tutturan bir solcu olarak tanımladı. Sanders’ın seçmenleri kutuplaştırdığını söyleyen Buttigieg, New Hampshire’daki kampanya çalışmaları sırasında “Sanders’ın ‘ya devrimcisiniz ya da statükocu’ şeklindeki mesajı birçoğumuza hitap etmiyor” ifadesini kullandı. Sanders ve Buttigieg arasındaki sürtüşme büyürken Iowa’yı dördüncü sırada bitiren Joe Biden’ın New Hampshire’daki anketlerde de kan kaybettiği gözleniyor. Sanders’ı aşırı liberal olarak tanımlayan Biden, Buttigieg’in ise deneyimsiz olduğu için Trump’ı mağlup edemeyeceğini söylüyor. Ancak strateji uzmanlarına göre Sanders, Demokrat Parti’nin ilerici kanadındaki yerini pekiştirirken Buttigieg, birçok seçmen için “ikinci seçenek” olarak öne çıkmaya başladı bile.