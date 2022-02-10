10 Şubat elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? 10 Şubat 2022 Perşembe

10 Şubat Perşembe günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı ve bu konuda AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan açıklama yapılıp yapılmadığı gün yaptıkları planı gün içerisinde hayata geçirecek vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arıza ve bakım çalışmaları dolayısıyla yaşanacak elektrik kesintileri evden çalışanlar, günü evde geçirmeyi planlayanlar, çalışmaları ve programları olan kişiler araştırılıyor. Bu kapsamda elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. 10 Şubat 2022 Perşembe Ayedaş - Bedaş elektrik kesintisi listesi ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

10 ŞUBAT ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 10 Şubat Perşembe günü için arıza ve elektrik kesintileri duyurularını paylaştı.

İşte ilçe ilçe elektrik kesintisinin ne kadar süreceğine ilişkin AYEDAŞ ve Bedaş tarafından açıklanan bilgiler...

10 ŞUBAT İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

ARNAVUTKÖY

NO: 11078317

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah BAYRAK, DOLMABAHÇE, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 10/02/2022 10:00:00 - 10/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 11140447

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KANARYA, MEKTEP, ORHAN GAZİ, İSTİKLAL sk/ ÜNİVERSİTE mah CAMİ, KANARYA, KARADUT, LALE, MAHİR, MAREŞAL, MEKTEP, URAN, İSTİKLAL sk// ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah ORKİDE sk bölgelerinde 10/02/2022 09:00:00 - 10/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11001631

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah PETROLOFİSİ, ŞEHİT JAN. KOM. ER ZAFER KIZILTAŞ, ŞEHİT JAN. KOM. ER HAKAN ÖNER, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN, ŞEHİT P. ER BARBAROS YALÇIN sk bölgelerinde 10/02/2022 09:30:00 - 10/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar

NO: 11001692

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1226., 1227., 1228., 1232., 1234., KURTULUŞ sk bölgelerinde 10/02/2022 00:00:00 - 10/02/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11001696

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1226. sk bölgelerinde 10/02/2022 02:00:00 - 10/02/2022 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11001698

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1300., 1316., 1317., 1319., 1322., 1324., 1344., 1345., 1347., 1348., 1349., 1350., 1351., 1352., 1354., 1355., 1356., FEVZİ ÇAKMAK, ÜSKÜP sk bölgelerinde 10/02/2022 04:00:00 - 10/02/2022 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10942387

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 674., 676., 677., 680., İSTANBUL sk bölgelerinde 10/02/2022 09:00:00 - 10/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 ŞUBAT AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

10 ŞUBAT BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

