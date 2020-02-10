10 Şubat kar tatili olan il ve ilçeler (Bugün okullar tatil mi?)

Kar yağışının yoğun olduğu Van ile Karabük, Ordu, Bitlis, Artvin, Düzce, Bolu, Siirt, Sivas, Bartın, Samsun, Gümüşhane, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kars il genelinde okullara 10 Şubat Pazartesi günü kar tatili verildi. HANGİ İL VE İLÇELERDE KAR TATİLİ VERİLDİ İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler; KONYA Konya'nın Ereğli, Halkapınar, Seydişehir, Akşehir, Hüyük, Derebucak, Hadim ve Yunak ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanmadan eğitime bir gün ara verildi. Edinilen bilgiye göre, kentin bazı ilçelerinde yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle oktosyaullar bugün tatil edildi. Ereğli, Halkapınar, Yunak ve Seydişehir'deki tüm okullar ile Akşehir'deki ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitime bir gün süreyle ara verildi. Derebucak, Hüyük ve Hadim ilçelerinde de taşımalı sistemle öğrenci taşınan okullarda eğitim öğretime ara verildi. Ayrıca Ereğli'de olumsuz hava koşulları dolayısıyla engelli ve hamile çalışanlara bugün için tatil verildi. Bu ilçelerde vatandaşların olumsuz hava koşullarına, soğuk ve buzlanmaya karşı tedbirli olmaları istendi.

ERZİNCAN Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada Erzincan il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Açıklama şöyle: "İlimizde etkili olan aşırı soğuklara bağlı yollarda oluşabilmek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ilimiz genelinde 10 Şubat 2020 Pazartesi günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli kamu personeli, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunan kamu personeli hamile kamu personeli de bu tarihte idari izinli sayılacaktır. ŞIRNAK Şırnak merkez ile Uludere ve Beytüşşebab ilçeleri, Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde de eğitime ara verildi. GİRESUN Giresun merkez ile Bulancak, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Güce, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki okullarda da eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. KAYSERİ Kayseri'nin merkez Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçeleri ile İncesu, Yahyalı, Develi, Sarız, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Tomarza, Akkışla ve Yeşilhisar ilçelerinde eğitime ara verildi. Felahiye ve Özvatan ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle okullar 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildi.

Öte yandan aşırı soğuk hava ve buzlanma beklentisi nedeniyle Erciyes Üniversitesinde de eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini bildirildi. Ağrı'nın Hamur ve Diyadin ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda 10 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildi. AMASYA Amasya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı, 10 Şubat Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. ADIYAMAN Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullar ile köylerdeki tüm okullar 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildi. İlçe Mili Eğitim Müdürü Resul Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede soğuk hava ve şiddetli rüzgarın 10 Şubat Pazartesi günü de sürdürmesinin beklendiğini belirtti.

Acar, bu nedenle ilçede taşımalı eğitim yapan okullar ile köylerdeki tüm okullarda 10 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildiğini kaydetti. SAMSUN Samsun Valisi Osman Kaymak sosyal medya üzerinden kar tatili isteyen öğrencilere gülümseten yanıtlar verdi. Kar tatilini esprili bir dille duyurdu. Samsun kent merkezine yağaan mevsimin ve 2020 yılının ilk kar yağışı sevinçle karşılanırken kara doyamayan bazı öğrenciler sosyal medyadan Samsun Valisi Osman Kaymak’a ulaşarak kar tatili istedi. Vali Kaymak ilk olarak, "Vali amca Samsunlu öğrenciler adına karda oynamak için kar tatili istiyorum" mesajı paylaşan Efe isimli öğrenciye, “Efecim talebini değerlendiriyoruz. Meteoroloji durumuna göre bir açıklama yapacağız. Sana bugün için iyi eğlenceler diliyorum” sözleriyle yanıt vererek ilerleyen saatleri işaret etti. Bir başka öğrenci ise "Valim ben hobi olarak meteoroloji ile ilgileniyorum ve bu soğuk hava dalgasını da bizzat takip ettim. Sizlere de bilimsel bir şekilde bu akşam saatlerinden itibaren kar yağışlarının etkisini sabah saatlerine kadar artırıp buzlanma ve don olayının mevcut olacağını söylemek isterim" mesajını paylaştı.

Kaymak ise öğrenciye cevap olarak, “Yiğit Kaan’ı en yakın zamanda Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzde ağırlayalım” sözlerini kullandı. Samsun Valisi Osman Kaymak okulların tatil edilmesi için sosyal medya üzerinden mesaj yazan öğrencilere esprili bir dil kullanarak, “Gençler yorumlarınızı okuyorum, okul sevginiz gözlerimi yaşartıyor. Kar yoğun bir şekilde yağmaya devam ediyor, sabah da buzlanma riski var. Siz en iyisi 10 Şubat Pazartesi günü güzelce bir kar topu oynayın” ifadeleriyle duyurdu. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da, Samsun ile tüm ilçelerinde 10 Şubat Pazartesi günü okulların bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi. SAKARYA Sakarya’nın Hendek, Karapürçek ve Akyazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle toplam 26 mahallede taşımalı eğitim sistemiyle okullara giden öğrencilerin 1 gün izinli sayılacağı açıklandı. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada Hendek’te 3, Karapürçek’te 2 ve Akyazı ilçesinde ise 21 olmak üzere toplam 26 mahallede taşımalı eğitim sistemiyle okullara giden öğrencilerin 1 gün izinli sayılacağı ifade edildi.

Yazılı açıklamada, “Kar yağışı nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü Hendek ilçesinde; Dikmen, Kurtuluş, Bakacak ve Dededüzü Mahallelerinde, Karapürçek ilçesinde; Kanlıçay ve Ahmediye Mahallelerinde, Akyazı ilçesinde ise; Taşburun, Hanyatak, Boztepe, Ballıkaya, Taşağıl Kayabaşı, Taşyatak, Güzlek, Merkez Yeniköy, Yörükyeri, Tuzla, Horozlar, İlimmiye, Dutlar Gökçeler, Madenler, Kuloğlu Pınarbaşı, Sazmahallesi Yeniköy, Yağcılar Uzunlar, Dere Mahalle Çengeller, Şabanlar Tavşansuyu Sığırlık, Çamyurdu, Avdullar mahallelerinde taşıma yapılmayacak. Taşımalı öğrenciler 1 gün izinli sayılacak” ifadelerine yer verildi. KAYSERİ Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kar yağışı nedeniyle okulların 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi. Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Pazartesi ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi. BİTLİS Bitlis merkezi ve ilçeleri ile köylerdeki okullar 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle il ve ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda 10 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi. ŞIRNAK Şırnak merkez ile Uludere ve Beytüşşebab ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte ve yüksek kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğu, olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi. Yoğun kar yağışı ve oluşacak buzlanma nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü il merkezi ile Uludere ve Beytüşşebab ilçelerinde eğitime ara verileceği aktarılan açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. RİZE Rize Valisi Kemal Çeber, sosyal medyadan öğrencilerin kar tatili taleplerini geri çevirmeyerek Rize'de kar nedeniyle okulların 2 gün tatil edildiğini duyurdu. Vali Çeber tatil kararını sosyal medyadan şu şekilde açıkladı:"Sevgili öğrencilerim ve hemşehrilerim yoğun katılımınız, fotoğraflarınız, değerlendirmeleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. İlgili kurumların verdiği bilgiler, sizlerden gelen değerlendirme ve talepler neticesinde hepimizin ortak kararını hepimiz adına açıklıyorum. Rize Valiliği, öğrenciler ve biz Rizelilerin ortak değerlendirme ve kararı olarak;

1- Devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı il merkezi ve köylerinde okulların 2 gün süre ile tatil edilmesine,

2- Aynı kararın kamuda çalışan hamile ve engelliler için de idari izin olarak kabulünü,

3- Dışarıdaki dostlarımız Sokak hayvanlarımız için herkesin uygun usulde, uygun yerlere yiyecek bırakmasına,

4- İlçelerimizde de aynı veriler dikkate alınarak kararın Kaymakamlar başkanlığında tüm ilçe halkı ve öğrencilerce verilmesine,

5- Yoğun katılım video, fotoğraf ve değerlendirmeler için Rize kadar güzel Rizelilere ve birbirinden tatlı öğrencilerimize teşekkür edilmesine,

6- Öğrencilerimizin tatil boyunca hastalanmamaya dikkat ederek, karın tadını sonuna kadar çıkarmasına ama kitap okuma, ders tekrarı ve ödevleri ihmal etmemesine,

Rize Valiliği tarafından tüm katılımcılar adına karar verilmiştir." TRABZON Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

GİRESUN Giresun’da 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplanan kurulun kararına göre, Alucra ve Çamoluk dışındaki okullarda okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Görele ilçesinde ise okullar 2 gün tatil edildi. KARABÜK Karabük ve ilçelerinde 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle gece yaşanacak don olayı sonrası 10 Şubat Pazartesi günü okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Karabük Valisi Fuat Gürel, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları ve yaşanacak don olayı nedeniyle merkez ve ilçelerdeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 10 Şubat Pazartesi günü (10 Şubat Pazartesi) bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, “Kamuda görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaklardır” denildi. ZONGULDAK Zonguldak'ta etkili olan kar sebebiyle merkez ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Zonguldak'ta hafta sonu etkili olan kar yağışı sebebiyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de merkez ilçede 10 Şubat 2020 günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. İl Milli Eğitim Müdür vekili Harun Akgül, tatil kararını sosyal medya hesabından paylaştı.

Öte yandan Gökçebey ve Devrek ilçelerinde taşımalı ve normal eğitime 10 Şubat 2020 günü tatil kararı verildi. Kozlu ilçesinde de 10 Şubat 2020 günü taşımalı eğitime bir gün ara verildi. ORDU Ordu'da kar yağışı nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla il genelinde 10 Şubat Pazartesi günü, ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, 10 Şubat Pazartesi günü engelli ve hamile kamu personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi. ARTVİN Artvin il genelinde etkili olan kar yağışı okullara tatili beraberinde getirdi. Artvin Valiliği'nden yapılan duyuruda “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde (ilçeler dahil) 10 Şubat 2020 Pazartesi günü, ilk ve orta dereceli okullarda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir.Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

VAN Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildi. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada ''Yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta öğretim kurumlarından eğitime bir gün ara verildi'' denildi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), olumsuz hava şartları nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü için tatil edildi. Van YYÜ Senatosundan yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin tüm yerleşkelerinde 10 Şubat 2020 Pazartesi (bugün) eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi. KASTAMONU Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 12 ilçede 10 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ağlı, Küre, Şenpazar, Hanönü, Araç, Tosya, Devrekani ve Seydiler ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt, Taşköprü ve Cide ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda, İnebolu ilçesinde ise lise ve dengi okullar hariç diğer okullarda 10 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildi.

BATMAN Batman Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, devam eden kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 10 Şubat günü eğitime ara verildiğini söyledi. Kaymakam Özadalı, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağını kaydetti. DÜZCE Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 10 Şubat 2020 Pazartesi günü Düzce il genelinde okullarımızda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi. Vali Dr. Zülkif Dağlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin tatil boyunca, karın tadını çıkarmalarını, hastalanmamaya dikkat etmelerini, kitap okumalarını, ders tekrarı ve ödevlerini ihmal etmemelerini ve sokak hayvanları için duyarlı olmalarını temenni ediyorum" dedi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle il ve ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda 10 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi. BARTIN Bartın Valiliği’nce kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımda aksamalara neden olabileceğini göz önünde bulundurarak, 10 Şubat Pazartesi günü için il genelinde tüm okulların tatil edildiği duyuruldu. SİİRT Siirt'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.. Yağış nedeniyle il genelinde okulların 10 Şubat Pazartesi tatil edildiği bildirildi. . Öte yandan aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelliler de idari izinli sayılacak. ERZURUM Erzurum’da yoğun kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava nedeniyle merkeze bağlı 3 ilçede eğitime 1 gün süre ile ara verildi. Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde (Yakutiye, Palandöken, Aziziye) bulunan tüm okul öncesi, ilköğretim okulları, liseler ve özel eğitim ve öğretim kurumları 10.02.2020 Pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerde idari izinlidir” denildi.

SİVAS Sivas Valiliği’nden yapılan açıklamada kar yağışının devam etmesi, buzlanma, don olayı ve yoğun sis beklenmesi nedeniyle eğitime kent genelinde bir gün ara verildiği bildirildi. Ayrıca, kamuda çalışan engelli, hamile ve kronik hastalıkları bulunan personeller de bir gün idari izinli sayılacak. Vali Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşırı soğukların olduğu bu günlerde en iyi öğrencinin hasta olmayan öğrenci olacağı düşüncesi ile bir gün evde dinlenmeniz, bol bol kitap okumanız doğru olacaktır. Bu sebeple, 10 Şubat Pazartesi günü eğitime Sivas’ın tamamında 1 gün ara veriyoruz. İyi tatiller çocuklar" dedi. BURSA Büyükorhan ilçesinde kar yağışı dolayısıyla 10 Şubat Pazartesi günü için eğitime ara verildi. Büyükorhan Kaymakamlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü Büyükorhan merkez ve mahallelerinde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, hamile ve engelli kamu görevlilerinin de 10 Şubat Pazartesi günü idari izinli sayılacağı duyuruldu.