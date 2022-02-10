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10 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 10 Şubat 2022 Perşembe

10.02.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Şubat su kesintisi olan ilçeler ve yapılan bakım çalışmalarına İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet adresinde yer veriliyor. Bakım ve çalışmalar sebebiyle su kesintisi yaşanması ihtimaline karşı önlem almak isteyen kişiler konuya ilişkin olarak 10 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıklarını internette araştırıyor. İşte 10 Şubat 2022 Perşembe İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi...

10 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 10 Şubat 2022 Perşembe

10 Şubat su kesintisi olan ilçeler listesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) her gün bakım ve çalışmalar dolayısıyla yaşanacak su kesintilerinin güncel bilgilerini duyuruyor. İstanbullular 10 Şubat su kesintilerine ilişkin internette araştırma yapmaya başladı. Peki 10 Şubat su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 10 Şubat Perşembe günü için yapılan su kesintisi açıklamasının detaylarına haberimizde yer verdik.

10 ŞUBAT SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

10 Şubat 2022 Perşembe günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'da arıza kesintisi yüzünden su verilemeyen ilçe ya da mahalle bulunmamaktadır.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 10 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
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