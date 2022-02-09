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10 Şubat yarın okullar tatil mi? Yarın okullar var mı yok mu?

09.02.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoğun bir eğitim öğretim döneminin ilk ayağını tamamlayan öğrenciler ikinci döneme 7 Şubat Pazartesi sabahı dersliklerinde başladı. Koronavirüs vaka sayılarının Omicron varyantı ile artış göstermesiyle okulların online eğitime geçilip geçilmeyeceği meselesi devam ederken yarın (10 Şubat) okulların tatil olup olmayacağı sorgulanıyor. Öte yandan olumsuz hava koşulları öğrencileri, öğrenci velilerini ve ulaşımı zorluyor. Peki yarın (10 Şubat) okullar var mı yok mu?

10 Şubat yarın okullar tatil mi? Yarın okullar var mı yok mu?

2021-2022 eğitim öğretim dönemi yüz yüze devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da dahil olmak üzere ülkemizin birçok yerinde yoğun kar yağışı meydana gelmiş ve bu yağış yolları kapatmakla kalmamış eğitim, iş hayatını da sekteye uğratmıştı. Ülkemizin birçok ilinde okullar tatil edilmişti. Kar yağışının devam ettiği birkaç ilde okulların bugün tatil olduğu açıklandı. Peki okullar yarın da tatil mi? Yarın (10 Şubat) okullar var mı yok mu?

OKULLAR BUGÜN TATİL Mİ?

Uşak, Kütahya, Çankırı ve Tunceli il merkezi ile 3 ilçede bugün okulların tatil olduğu duyuruldu.

10 ŞUBAT YARIN DA OKULLAR TATİL Mİ?

Okulların yarın tatil olup olmayacağıyla alakalı henüz açıklama gelmedi. Öğrencilerin ve öğrenci velilerinin gözleri, valiliklerden gelecek karara çevrildi. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

10 Şubat yarın okullar tatil mi? Yarın okullar var mı yok mu?

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

İstanbul'da 30 Kasım'da fırtına nedeniyle okullar tatil edilmişti. Bugün tatil olup olmayacağı ile ilgili açıklama yapılmadı. Gözler valilik tarafından yapılacak açıklamalarda olacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya hava durumuyla ilgili en son, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre İstanbul'da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Özellikle okullarda, trafikte ve parklarda tedbiri elden bırakmayalım" açıklamalarında bulundu.

Meteoroloji vatandaşları hava durumu konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının yarın kuzeybatı kesimlerde, çarşamba günü iç kesimlerde azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri altına düşeceği, ancak perşembe gününden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor" ifadeleri yer aldı. Ayrıca, "Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri açıklamalara eklendi.


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