10 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

Washington Post gazetesi, İngiletere’nin Washington Büyükelçisi’nin basına sızan yazışmalarında Başkan Trump ve yönetimini sert bir dille eleştirdiğinin ortaya çıkmasının ardından Josh Dawsey imzalı bir habere ana sayfasında yer veriyor. Haberde Trump’ın Mart ayında St Patrick Günü’nde düzenlenen öğlen yemeğinde İngiltere Büyükelçisi Kim Darroch’un karşısına oturduğu ve kendisiyle Brexit hakkında sohbet ettiğine dair tanıklar olduğu belirtiliyor. Üstelik bunun Trump ve Darroch arasındaki ilk temas da olmadığı belirtilen haberde iki ismin Londra ve Washington’da bir dizi etkinlikte bir araya geldikleri, başkanın üst düzey danışmanlarının da İngiltere Büyükelçiliği’ndeki partilere katıldıkları ve büyükelçiyle Beyaz Saray’da bir araya geldikleri ifade ediliyor. Haberde ‘‘Ancak sızan yazışmalarda Darroch’un Trump yönetimini beceriksiz ve güvenilmez olarak tanımlaması Başkan’ın hafızasında bir boşluğa neden olmuş olacak’’ deniyor. Başkan Salı günü Twitter’dan yazdığı mesajda büyükelçi’yi tanımadığını ancak onun büyük bir sersem olduğuna dair haberler aldığını söylemişti. Dawsey’e göre Başkan Trump kendisini eleştiren ya da üzerinde olumsuz etkiye neden olabilecek kişilerle bağlarını hızla reddediyor. Dawsey’e göre ‘‘Onu neredeyse hiç tanımıyorum’’ yaklaşımından bugüne kadar nasibini alan isimler arasında muhafazakar yorumcu Ann Coulter, eski avukatı Michael Cohen, kovulan FBI başkanı James Comey, eski üst düzey Beyaz Saray danışmanı Steve Bannon, eski kampanya yöneticisi Paul Manafort, eski Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Brett McGurk, uzun zaman başkanın danışmanlığını yapmış isimlerden Roger Stone, eski kampanya danışmanlarından George Papadopoulos ve Trump’ın reality tv programına konuk olan isimlerden rapçi Lil Jon da var.

Washington Post gazetesi Başkan Trump’ın 1992’de Palm Beach’teki golf kulübü Mar a Lago’da sadece kendisi ve seks amaçlı insan kaçakçılığıyla yargılanan milyarder iş adamı Jeffrey Epstein için 28 kadının katıldığı bir ‘‘takvim kızı’’ etkinliği düzenlendiğini yazıyor. Etkinliği düzenleyen Floridalı iş adamı George Houraney’nin anlattıklarına göre Epstein ve Trump uzun yıllar yakın arkadaşlık ettikten sonra iş nedeniyle yaşadıkları bir anlaşmazlık sonucu görüşmez oldular. Harvard Üniversitesi’nde Hukuk Profesörlüğü yapan, ardından 2006 yılında Epstein’in savunma ekibinde yer alan avukat Alan Dershowitz’e göre o günlerde Trump’ı ve Epstein’i tanımıyorsanız önemsiz biriydiniz. Trump, Epstein’in suçlamaları kabul etmesi öncesinde onu 15 yıldır tanıdığını söyleyerek “Birlikte vakit geçirmenin çok keyifli olduğu müthiş bir adam” olarak tanımlamıştı. Ancak Trump Salı günü Epstein için ‘‘Onu Palm Beach’teki herkes gibi tanırdım. Bir anlaşmazlık yaşadık ve 15 yıldır konuşmuyoruz. Kendisini çok sevmezdim bunu söyleyebilirim’’ ifadelerini kullandı. Haberde Epstein’in Trump’ı şimdiki eşi Melania Trump’la da tanıştıran isim olduğunu iddia ettiği belirtiliyor. Ancak habere göre Trump’ın yakın çevresi ikilinin 1990’lı yıllardaki yakınlığının önemsenmeyecek bir durum olduğu yönünde açıklamalar yapıyor. Trump’ın şirketinden bir yetkiliye göre Epstein hiçbir zaman Trump’ın golf kulübünün daimi üyelerinden olmadı ve sadece bir tanıdığın tanıdığı olarak burada iyi ev sahipliğiyle karşılandı. Trump’ın eski kampanya yardımcılarından Sam Nunberg de Trump’ın seçim kampanyasını resmen başlattığı sırada Epstein’le geçmişteki ilişkisinden duyduğu kaygıyı dile getirdiğinde Trump’ın Epstein’le artık görüşmediğinin garantisini verdiğini söylemişti.