10 Temmuz Dünya Hukuk Günü: Hukukun adı var kendi yok

1967’de Cenevre’de düzenlenen Hukuk Yoluyla Dünya Barışı konferansları dolayısıyla ilan edilen bu gün, Türkiye’de 52 yıldır kutlanıyor. Peki Türkiye'de şu an yargı ne durumda?10 Temmuz 1967’de Cenevre’de düzenlenen Hukuk Yoluyla Dünya Barışı Konferansı sonrası, Türkiye Cumhuriyeti’nin o dönemki Bakanlar Kurulu bu tarihi Dünya Hukuk Günü ilan etmişti. Ancak 10 Temmuz’u Dünya Hukuk Günü olarak anan tek ülke olan Türkiye’de, bugün "hukukun üstünlüğü" kavramı tartışılır hale geldi. Barış Akademisyenleri, Cumhuriyet, Gezi, ÇHD davası ve son yıllarda görülen daha pek çok dava, yarattığı mağduriyetler nedeniyle yargının bağımsızlığı konusunda soru işaretlerini artırdı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Onursal Üyesi, Avukat Fikret İlkiz'e göre hukuk devletinin tanımı, Türkiye'deki mevcut uygulamayla örtüşmüyor. İlkiz, "Bir ülkede gazetecilerin susturulması yönünde, akademisyenlerin susturulması yönünde ceza davaları açılıyorsa o ülkede hukuk devleti olduğunu iddia etmek çok zordur" tanımını yapıyor.

"Türkiye’de yargıya güvenenlerin oranı yüzde 38" Sosyal Demokrasi Vakfı SODEV'in Haziran 2019'da sonuçlarını açıkladığı "Yargı Bağımsızlığı ve Yargıya Güven" anketine göre Türkiye’de yargıya güvenenlerin oranı yüzde 38’e kadar geriledi. Yargının bağımsız olmadığına inanların oranıysa yüzde 38. Yargıya güvenin azaldığı hükümet tarafından da kabul edilirken, vatandaşın bu algısını değiştirmek için yeni bir strateji planı hazırlandı. Peki, bu noktaya nasıl gelindi? 1988 ile 2014 yılları arasında Cumhuriyet Savcılığı yapan Avukat Reşat Uğur Soysal’a göre, yargının bağımsızlığı konusunda esas kırılma noktası 2010 referandumu. Soysal, "2010 Referandumu’ndan sonra HSYK seçimleri de tüm hakim savcıların oylamasına dönüştü yani seçimle gelmeye başladı. Bu süreç de hakimlerin ve savcıların gruplaşmasına yol açtı" diyor. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle Hakimler Savcılar Kurulu’nun 6 üyesini atama yetkisi Cumhurbaşkanı’na, kalan 7 üyesini atama yetkisi ise Meclis’e verildi. Yürütme ve yasamanın yargıyı bir araç olarak kullandığı kaygısı öne çıktı.

Yargının siyasallaşması konusunda hukukçular arasında görüş ayrılıkları var. Avukat Fikret İlkiz’e göre, eleştirilerde esas kıstas kişisel hak ve özgürlüklerin korunması olmalıyken, Avukat Mehmet Sarı'ya göre yasama üzerindeki baskı örnekleri başka ülkelerde de görülüyor. "Fetöcü’leri buradaki bu işe kalkışan kaçakları ve Yunanistan’a kaçan 9 tane helikopterle gideni ilk gün Çipras açıkladı teslim edeceğim diye sonra gelen baskılarla birlikte mahkeme kararı diye yan çizdi" diyen Avukat Mehmet Sarı sözlerini, "Bana biri desin ki Yunan mahkemesi bağımsız, tarafsız. Evet çok haklı çok bağımsız. İnanıyor musunuz siz? Bir komedi olsun mu? Buna kim inanır: Kadir İnanır!" şeklinde sürdürüyor. "Yargı kararları birbirleriyle yarışmaz" Fikret İlkiz'e göre ise, "Yargı kararları birbirleriyle yarışmaz. Yargının esas işi yargılama yapmaktır.

Bu yüzden herhangi bir mahkeme kararı Türkiye’de şöyleydi, Kıta Avrupası’nda böyleydi, Amerika’da şöyle bir karar vardı gibi bir tartışma bana göre abesle iştigaldir. [...] O yüzden asıl mesele temel hak ve özgürlükleri koruyan insan haklarını koruyan yargı kararların kabulü, içimize sinmesi ve uygulanmasıdır."